Referendum k spaľovni plánuje primátorka Skalice po procese EIA

Skalica 9. júla (TASR) - Referendum k zámeru výstavby spaľovne v Skalici plánuje primátorka Oľga Luptáková vyhlásiť po skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Potvrdila to pre TASR v reakcii na petície týkajúce sa referenda k spaľovni aj jej odvolania z funkcie.



„Považujem za správne, aby o takejto vážnej téme mohli rozhodnúť všetci občania Skalice vtedy, keď budú poznať konkrétnu podobu projektu aj jeho možné prínosy a riziká,“ uviedla Luptáková. Pripomenula, že referendum je už reálne ukotvené v rozpočte mesta na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.



Petície k spaľovni a za odvolanie primátorky vznikli v uplynulom týždni. „Nechceme, aby spaľovňa, konkrétne projekt Centrum ekologického hospodárstva, bol vybudovaný v blízkosti Baťovho kanála a ani nikde inde na území mesta Skalica. Primátorka od samého začiatku k téme spaľovne podľa názoru nášho petičného tímu zlyháva. Zlyhania vyplývajúce z jej funkcie pribúdajú,“ priblížil pre TASR zástupca petičiarov Patrik Ďurnek. Poznamenal, že v minulosti primátorke v súvislosti so spaľovňou poslal otvorený list s podpismi občanov mesta, tá však podľa neho doposiaľ nereagovala.



Primátorka vníma iniciatívu za vyhlásenie referenda ako duplicitnú. Na margo petície za jej odvolanie poukázala na to, že bola zvolená so zámerom slúžiť mestu a jeho občanom, nie politickým stranám. „Mojou úlohou nie je sledovať nálady politických skupín, ale prinášať konkrétne výsledky pre mesto,“ dodala. Petície vníma ako politicky motivovanú aktivitu mimoparlamentnej strany Demokrati. Bývalá primátorka Anna Mierna (Demokrati) to odmietla a pripomína, že Luptáková je za mesto zodpovedná.



Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90.000 štvorcových metrov. Súčasťou by malo byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. To by podľa investora malo byť schopné spracovať a energeticky využiť až 130.000 ton odpadu za rok. V zámere sú spomenuté dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, číslo dva plánuje inštaláciu výtavného splyňovača.