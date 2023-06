Referendum k výstavbe v Galovanoch je neplatné, účasť dosiahla 28,68 p

Galovany 4. júna (TASR) – Referendum k plánovanej výstavbe v Galovanoch na Liptove je neplatné. Do hlasovania sa v sobotu (3. 6.) zapojilo 28,68 percenta oprávnených voličov. TASR to potvrdili z okrskovej volebnej komisie obce Galovany.



Ako informovala komisia, k volebnej schránke prišlo 72 obyvateľov. Voliči odpovedali na referendovú otázku, či súhlasia s tým, aby obec pokračovala v procese schvaľovania zmien územného plánu. Za hlasovali traja, proti bolo 67 z celkového počtu 251 oprávnených voličov. Dva hlasovacie lístky boli neplatné.



Dôvodom referenda je developerský projekt, ktorý by znamenal výstavbu 60 vidieckych domov, 40 hospodárskych usadlostí a ďalšej infraštruktúry. To všetko má vyrásť na poľnohospodárskej pôde neďaleko súčasnej obecnej zástavby. Viacerým obyvateľom Galovian sa to nepáči a spísali petíciu. Výsledok hlasovania v sobotňajšom referende má byť signálom pre obecných poslancov, ktorí budú rozhodovať o zmenách územného plánu.