Trnava 14. januára (TASR) – Sobotné miestne referendum o parkovacej politike v Trnave je neplatné. Hlasovalo v ňom 16.194 ľudí z 53.246 oprávnených voličov, celková účasť tak dosiahla 30,41 percenta. Na úspešné referendum je potrebná účasť najmenej 50 percent oprávnených voličov, informovala TASR hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Spolu bolo odovzdaných 16.030 platných referendových hárkov. Najvyššia účasť bola v okrsku č. 25 v miestnej časti Modranka (46,92 percenta), najnižšia v okrsku č. 2 na Trhovej ulici 3 (7,78 percenta). Podrobné údaje o výsledku hlasovania v miestnom referende sú uvedené v zápisnici, ktorá bola v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta (VZN) v nedeľu 14. januára 2024 odovzdaná do podateľne mestského úradu. V pondelok 15. januára bude zverejnená na webstránke mesta. VZN o konaní referenda primátorovi mesta určuje povinnosť zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva do troch dní odo dňa doručenia zápisnice a na ňom vyhlásiť výsledky. Primátor Peter Bročka zvolal zastupiteľstvo na utorok 16. januára o 13. hodine.



"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí dnes vyjadrili svoj postoj či už neúčasťou alebo účasťou na referende. Je to pre nás impulz ešte intenzívnejšie pracovať na zjednodušení a skvalitňovaní celého systému parkovania a hľadať čo najefektívnejšie spôsoby spoločnej participácie a komunikácie tejto náročnej a dôležitej témy," uviedol v sobotu primátor Trnavy.



Zástupcovia dvoch opozičných klubov v mestskom zastupiteľstve, ktoré podporovali konanie referenda, nepovažujú neplatné referendum za prehru. "Ide o významnú časť obyvateľov Trnavy, ktorých názor treba brať do úvahy," zdôraznil poslanec Branislav Baroš.



V referende Trnavčania mohli odpovedať na päť otázok o zrušení súčasnej regulácie parkovania a podmienkach, za akých by bola zavedená nová regulácia.