Referendum o výstavbe veternej elektrárne sa konalo aj v obci Letničie

Letničie 14. januára (TASR) - V obci Letničie v okrese Skalica sa uskutočnilo v sobotu 11. januára referendum vo veci možnej výstavby veternej elektrárne. Vzniklo na základe petície. Keďže sa zúčastnilo celkovo 45.84 percenta voličov, je neplatné. TASR to uviedol starosta obce Juraj Júnoš. V ten istý deň sa konalo totožné referendum aj v obci Petrova Ves, ktoré je taktiež neplatné.



Referendum v Letničí sa začalo o 7.00 h ráno, skončilo sa o 20.00 h. Na priebeh dohliadala päťčlenná komisia. Z celkového počtu 397 oprávnených voličov ich vhodilo obálku do schránky 182. "Na referende sa ich zúčastnilo celkovo 45,84 percenta," priblížil Júnoš s tým, že je neplatné.



"V súčasnej dobe sa nemôžem vyjadriť k projektovej dokumentácii týkajúcej sa veterného parku, keďže nie je vypracovaná. Naša obec má podpísanú zmluvu o zámere výstavby veterného parku," doplnil starosta Letničia.



Referendum sa v ten istý deň konalo aj v neďalekej obci Petrova Ves v okrese Skalica. Taktiež je neplatné, dôvodom je, že sa zúčastnilo iba 38,6 percenta voličov. "Z 891 oprávnených voličov sa na referende zúčastnilo 344 oprávnených voličov s účasťou 38,6 percenta. Keďže účasť na referende bola nižšia ako 50 percent, obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí bude musieť toto referendum vyhlásiť za neplatné," uviedol pre TASR starosta obce Štefan Beňa.



Spoločnosť Green Energy Holding predložila zámer výstavby elektrárne ešte v roku 2022 do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V oboch spomínaných obciach verejnosť predložila petíciu, na základe ktorej obec vyhlásila miestne referendum.