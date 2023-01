Banskobystrický kraj otvoril načas aj volebné miestnosti bez prúdu

Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti načas, a to aj v obciach, ktoré sú pre pretrvávajúcu energetickú kalamitu bez elektrickej energie. Pre TASR to uviedli jednotlivé okresné volebné komisie.



"Volebné miestnosti v okrese Banská Bystrica boli otvorené napriek tomu, že v niektorých obciach, napríklad Povrazník, nebol ráno elektrický prúd," uviedol pre TASR podpredseda okresnej komisie. V banskobystrickom okrese bolo vytvorených 129 volebných okrskov, z toho 78 v krajskom meste Banská Bystrica.



"Problém s výpadkom elektrickej energie máme v dvoch obciach, a to Trenč a Šoltýska. Otvorené boli, ale fungujú pri sviečkach," uviedla pre TASR Darina Šűliová, predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci, ktorá zastrešuje priebeh referenda aj v okrese Poltár. V oboch okresoch bolo v sobotu ráno otvorených celkom 114 volebných okrskov.



Načas otvorili aj volebné miestnosti vo všetkých 56 okrskoch okresu Brezno. Problémy s výpadkami elektrickej energie eviduje okresná volebná komisia v obciach Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko.



V ostatných okresoch Banskobystrického kraja zatiaľ okresné volebné komisie evidujú bezproblémový priebeh hlasovania v plebiscite. V okrese Rimavská Sobota bolo otvorených 151 volebných okrskov, v okrese Revúca 66. V okresoch Zvolen, Krupina a Detva, ktoré zastrešuje okresná volebná komisia vo Zvolene, ich je 165, v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica 111. V okrese Veľký Krtíš otvorili načas volebné miestnosti vo všetkých 83 okrskoch.



Ľudia sa v sobotňajšom referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.