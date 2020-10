Referendum za odvolanie starostu Veľkého Slavkov bolo neplatné

Veľký Slavkov 18. októbra (TASR) – Slavomír Pucci zostáva vo funkcii starostu Veľkého Slavkova v okrese Poprad, sobotňajšie (17. 10.) miestne referendum o jeho odvolaní bolo neplatné. Zúčastnilo sa ho okolo 22 percent približne z 1150 oprávnených voličov. Pre TASR to potvrdili starosta aj poslankyňa obecného zastupiteľstva Andrea Lichvárová. Referendum iniciovala skupina poslancov pre spory so starostom.



Výsledky referenda boli neplatné, keďže sa ho nezúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a rozhodnutie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov jeho účastníkov. Hlasovanie podľa Lichvárovej, aj vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu a opatrenia s ňou súvisiace, dopadlo dobre. Väčšina hlasujúcich sa podľa jej slov vyjadrila za odvolenia Pucciho z funkcie. Potvrdila, že viacero hlasov bolo neplatných. Upozornila tiež, že komisia referenda odmietla ísť s prenosnými urnami približne k 20 seniorom, ktorí o to požiadali z dôvodu obavy pred COVID-19.



Odvolanie Pucciho podporilo sedem z deviatich poslancov obecného zastupiteľstva. Podľa nich sa pod petíciu za spustenie referenda podpísalo 352 obyvateľov obce. Starosta podľa skupiny poslancov zanedbáva svoje zákonné povinnosti, zámerne brzdí rozvoj obce a ignoruje ich požiadavky. Tvrdia, že z dôvodu nečinnosti a nekompetentnosti prepadlo obci aj právoplatné stavebné povolenie na rozšírenie čistiarne odpadových vôd. "Stále sme konali v záujme obce a občanov. Naďalej sa budeme snažiť spolupracovať so starostom, aj keď on s nami komunikovať nechce," uviedla po referende Lichvárová.



Starosta obvinenia skupiny poslancov odmieta a označil ich za klamstvá. Niektorých upodozrieva z korupcie. "Veľký Slavkov je známy pozemkovými kauzami. Poslanci presadzujú záujmy súkromných investorov na úkor obce. Obyvatelia v referende vyjadrili, ako cestou by mal ísť jej rozvoj a že si neprajú takéto spôsoby," povedal Pucci.



Najoptimálnejším riešením by podľa jeho slov bolo, ak by sa skupina poslancov vzdala svojich mandátov. "Vzťahy sa tak naštrbili, že prienik momentálne vnímam ako nemožný. Pokiaľ zotrvajú vo funkcii, predpokladám, že obec stratí zvyšné dva roky do ďalších volieb," dodal. Svoje výsledky okrem iného obhajuje aj získaním viacerých dotácií pre obec.



Pucci zároveň spochybnil zákonnosť vyhlásenie referenda. "Chýba nám právny podklad pre jeho vyhlásenie – petičné hárky," uviedol s tým, že sa v registratúre obce napriek výzvam o ich vydanie nenachádzajú. Podľa Lichvárovej sú dôvodom obavy z pomsty voči signatárom. "Podal som trestné oznámenia, sú podnety na prokuratúru. Vôbec nemáme istotu, či to referendum malo byť," povedal.