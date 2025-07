Región Horehronie a Správa NAPANT podpísali memorandum o spolupráci

Brezno 16. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie spolu so Správou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) podpísali v stredu v Brezne memorandum o spolupráci. Týka sa rozvoja udržateľného cestovného ruchu, ochrany prírodného dedičstva, environmentálneho vzdelávania, budovania infraštruktúry a spoločnej propagácie horehronského regiónu a územia NAPANT. TASR o tom informovala OOCR.



„Výsledky intenzívnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi OOCR Región Horehronie a Správy NAPANT možno vidieť pri viacerých úspešne uskutočnených projektoch, medzi ktoré môžeme zaradiť vybudovanie Chodníka kráľa Mateja Korvína, Voglovho chodníka, Chodníka k prameňu Hrona a Chodníka Meandre Hrona v správe obce Telgárt. Aktuálne prebiehajú viaceré aktivity, na ktorých pracujeme, a to oživenie baní v chotári v obci Heľpa, revitalizácia Coburgovského parku v Pohorelskej Maši či rekonštrukcia asfaltovej cyklocesty vedúcej zo Šumiaca na Kráľovu hoľu,“ priblížil predseda predstavenstva OOCR Región Horehronie a primátor Brezna Tomáš Abel.



Ako dodal, najnovším prírastkom, ktorý uzrie svetlo sveta koncom júla, je Panoramatický chodník Chopok. Vznikol v duchu spolupráce medzi regiónmi Horehronie a Liptov. Pripomenul tiež, že okrem budovania infraštruktúry sa Správa NAPANT aktívne zapája do údržby turistických, cykloturistických alebo bežkárskych tratí a je spoluorganizátorom výletov či podujatí organizovaných práve ich OOCR.



„Vzájomný rešpekt a prípadnú spoluprácu záujmových strán vnímame ako kľúčový predpoklad pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu na území nášho národného parku. Iba vzájomnou komunikáciou, rešpektovaním prírodných hodnôt a spoločným plánovaním môžeme zabezpečiť, aby návštevníci mohli objavovať krásy Nízkych Tatier bez negatívneho dopadu na ekosystémy, ktoré chránime,“ zdôraznil riaditeľ Správy NAPANT Michal Babnič.