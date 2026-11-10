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Región Šariš chce spoločne propagovať hrady na Šarišskej hradnej ceste
Hrady Šariša majú podľa Fogašovej za sebou stáročia histórie, no ich budúcnosť sa tvorí dnes.
Autor TASR
Prešov 10. novembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš chce prostredníctvom Šarišskej hradnej cesty prepojiť ponuku hradov pre návštevníkov a propagovať ich pod spoločnou značkou. O možnostiach spolupráce aj o správe menších hradov po obnove diskutovali v uplynulých dňoch v Prešove zástupcovia samospráv, občianskych združení a organizácií cestovného ruchu. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka OOCR Región Šariš Antónia Fogašová.
Minikonferenciu Hrady Šarišskej hradnej cesty v cestovnom ruchu zorganizovala OOCR Región Šariš v priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Otvoril ju výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš Peter Halaj. Destinačná koordinátorka organizácie Runa Tkáčiková predstavila možnosti ďalšieho rozvoja hradnej cesty. Jana Jačišinová z mesta Veľký Šariš na príklade hradu Šariš priblížila súvis medzi obnovou pamiatok a rozvojom cestovného ruchu. Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region hovorila o možnostiach propagácie regiónu, PR aktivitách a vzájomnej spolupráci.
Starosta Kapušian Ján Zemčák a Zuzana Zemčáková z Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na príklade Kapušianskeho hradu ukázali, ako môžu cezhraničné projekty podporiť cestovný ruch. Riaditeľ obecného kultúrneho strediska vo Finticiach Gabriel Trusa priblížil workshopy pečenia v Kaštieľskej pekárni, ktoré návštevníkom približujú miestne tradície.
Iniciátor obnovy hradov na Šariši Martin Sárossy sa venoval otázke, ako po obnove zabezpečiť správu menších hradov, ktorých návštevnosť nemusí byť vysoká. Kastelán Košického hradu a predseda občianskeho združenia Castellum Cassovia Ľuboš Porada predstavil podujatia, ktorými združenie približuje návštevníkom stredovekú históriu.
„Spoločným menovateľom jednotlivých prezentácií bol záujem o zachovanie hradného dedičstva, jeho zmysluplné využívanie a posilňovanie spolupráce medzi samosprávami, odborníkmi, občianskymi združeniami a organizáciami cestovného ruchu,“ povedala Fogašová.
Záverečná diskusia sa týkala podpory značky Šarišská hradná cesta a vytvárania spoločných turistických produktov. Prepájanie jednotlivých lokalít a spoločná propagácia môžu podľa OOCR Región Šariš prispieť k tomu, aby sa hrady stali výraznejšou súčasťou turistickej ponuky regiónu.
Hrady Šariša majú podľa Fogašovej za sebou stáročia histórie, no ich budúcnosť sa tvorí dnes. „Pre OOCR Región Šariš predstavuje Šarišská hradná cesta dlhodobú možnosť budovať jedinečný turistický produkt založený na autentických príbehoch, miestnom dedičstve a spolupráci. Minikonferencia bola ďalšou príležitosťou na vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností a posilňovanie vzťahov medzi ľuďmi, ktorým záleží na šarišských hradoch,“ dodala Fogašová.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Minikonferenciu Hrady Šarišskej hradnej cesty v cestovnom ruchu zorganizovala OOCR Región Šariš v priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Otvoril ju výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš Peter Halaj. Destinačná koordinátorka organizácie Runa Tkáčiková predstavila možnosti ďalšieho rozvoja hradnej cesty. Jana Jačišinová z mesta Veľký Šariš na príklade hradu Šariš priblížila súvis medzi obnovou pamiatok a rozvojom cestovného ruchu. Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region hovorila o možnostiach propagácie regiónu, PR aktivitách a vzájomnej spolupráci.
Starosta Kapušian Ján Zemčák a Zuzana Zemčáková z Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na príklade Kapušianskeho hradu ukázali, ako môžu cezhraničné projekty podporiť cestovný ruch. Riaditeľ obecného kultúrneho strediska vo Finticiach Gabriel Trusa priblížil workshopy pečenia v Kaštieľskej pekárni, ktoré návštevníkom približujú miestne tradície.
Iniciátor obnovy hradov na Šariši Martin Sárossy sa venoval otázke, ako po obnove zabezpečiť správu menších hradov, ktorých návštevnosť nemusí byť vysoká. Kastelán Košického hradu a predseda občianskeho združenia Castellum Cassovia Ľuboš Porada predstavil podujatia, ktorými združenie približuje návštevníkom stredovekú históriu.
„Spoločným menovateľom jednotlivých prezentácií bol záujem o zachovanie hradného dedičstva, jeho zmysluplné využívanie a posilňovanie spolupráce medzi samosprávami, odborníkmi, občianskymi združeniami a organizáciami cestovného ruchu,“ povedala Fogašová.
Záverečná diskusia sa týkala podpory značky Šarišská hradná cesta a vytvárania spoločných turistických produktov. Prepájanie jednotlivých lokalít a spoločná propagácia môžu podľa OOCR Región Šariš prispieť k tomu, aby sa hrady stali výraznejšou súčasťou turistickej ponuky regiónu.
Hrady Šariša majú podľa Fogašovej za sebou stáročia histórie, no ich budúcnosť sa tvorí dnes. „Pre OOCR Región Šariš predstavuje Šarišská hradná cesta dlhodobú možnosť budovať jedinečný turistický produkt založený na autentických príbehoch, miestnom dedičstve a spolupráci. Minikonferencia bola ďalšou príležitosťou na vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností a posilňovanie vzťahov medzi ľuďmi, ktorým záleží na šarišských hradoch,“ dodala Fogašová.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.