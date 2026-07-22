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Región V. Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe
Hlasovanie je otvorené do 27. októbra.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii „The Most Desirable Region in Europe“ (najžiadanejší región v Európe) v rámci Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním.
Uviedla, že nominácia prichádza v období, keď Tatry systematicky posilňujú svoju pozíciu na medzinárodných trhoch. „Rastúci počet zahraničných návštevníkov, nové letecké spojenia a intenzívna propagácia na kľúčových európskych trhoch potvrdzujú, že značka Tatry patrí medzi najperspektívnejšie horské destinácie Európy,“ potvrdila Blašková.
Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200.000 cestovateľov z celého sveta.
„Už samotná nominácia je pre Tatry medzinárodným uznaním. Potvrdzuje, že náš región patrí medzi destinácie, ktoré oslovujú návštevníkov nielen v strednej Európe, ale aj na významných zahraničných trhoch. Veríme, že aj vďaka podpore verejnosti sa nám podarí získať ďalšie prestížne ocenenie,“ dodáva Blašková. Podotkla, že každý hlas je zároveň hlasom za Slovensko. Úspech Tatier by podľa nej znamenal aj silný impulz pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a zviditeľnenie krajiny medzi milovníkmi cestovania po celom svete.
Hlasovanie je otvorené do 27. októbra. Víťazov vyhlásia 4. novembra počas slávnostného galavečera pri príležitosti svetového veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market London.
Tatry už v minulosti zaznamenali viacero medzinárodných úspechov a nominácia magazínu Wanderlust podľa Blaškovej potvrdzuje ich rastúce renomé medzi európskymi aj svetovými cestovateľmi. „Organizátori oceňujú destinácie, ktoré ponúkajú autentické zážitky, kvalitnú turistickú infraštruktúru a zodpovedný prístup k rozvoju cestovného ruchu,“ vysvetlila riaditeľka a v tejto súvislosti vyzýva všetkých priaznivcov hôr, návštevníkov aj domácich, aby podporili Tatry svojím hlasom a pomohli im tak získať titul Najžiadanejší región Európy 2026.
Uviedla, že nominácia prichádza v období, keď Tatry systematicky posilňujú svoju pozíciu na medzinárodných trhoch. „Rastúci počet zahraničných návštevníkov, nové letecké spojenia a intenzívna propagácia na kľúčových európskych trhoch potvrdzujú, že značka Tatry patrí medzi najperspektívnejšie horské destinácie Európy,“ potvrdila Blašková.
Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200.000 cestovateľov z celého sveta.
„Už samotná nominácia je pre Tatry medzinárodným uznaním. Potvrdzuje, že náš región patrí medzi destinácie, ktoré oslovujú návštevníkov nielen v strednej Európe, ale aj na významných zahraničných trhoch. Veríme, že aj vďaka podpore verejnosti sa nám podarí získať ďalšie prestížne ocenenie,“ dodáva Blašková. Podotkla, že každý hlas je zároveň hlasom za Slovensko. Úspech Tatier by podľa nej znamenal aj silný impulz pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a zviditeľnenie krajiny medzi milovníkmi cestovania po celom svete.
Hlasovanie je otvorené do 27. októbra. Víťazov vyhlásia 4. novembra počas slávnostného galavečera pri príležitosti svetového veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market London.
Tatry už v minulosti zaznamenali viacero medzinárodných úspechov a nominácia magazínu Wanderlust podľa Blaškovej potvrdzuje ich rastúce renomé medzi európskymi aj svetovými cestovateľmi. „Organizátori oceňujú destinácie, ktoré ponúkajú autentické zážitky, kvalitnú turistickú infraštruktúru a zodpovedný prístup k rozvoju cestovného ruchu,“ vysvetlila riaditeľka a v tejto súvislosti vyzýva všetkých priaznivcov hôr, návštevníkov aj domácich, aby podporili Tatry svojím hlasom a pomohli im tak získať titul Najžiadanejší región Európy 2026.