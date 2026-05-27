Región Vysokých Tatier po prvýkrát prekročil hranicu prenocovaní
Poľskí návštevníci v štatistikách definitívne predbehli Čechov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny po prvýkrát prekročil hranicu 800.000 prenocovaní. Informovala o tom riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že zima tak bola z tohto pohľadu veľmi úspešná.
„Zdá sa, že lyže sa túto zimu odkladali o niečo neskôr ako zvyčajne. Najväčšou výzvou regiónu je v súčasnosti hostí presvedčiť, aby si pobyt predĺžili aspoň o jeden deň navyše. Počas uplynulej zimnej sezóny sa u nás ubytovalo viac ako 300.000 návštevníkov a dohromady využili 805.849 prenocovaní. Ide o historicky najvyšší údaj návštevnosti zimnej sezóny,“ konkretizovala Blašková. Počet prenocovaní i celkovo návštevníkov sa tak zvýšil zhruba o deväť percent.
Blašková dodala, že poľskí návštevníci v štatistikách definitívne predbehli Čechov a medziročný nárast tejto klientely presiahol 20 percent. Zároveň výrazne rastú aj prenocovania Poliakov - medziročne približne o 18 percent. Poliaci sú tak cez zimu po Slovákoch druhou najsilnejšou skupinou lyžiarov a turistov.
„Maďarsko sa mení z doplnkového trhu na jeden z kľúčových. Rast návštevnosti z Maďarska je viac ako 25 percent,“ podotkla riaditeľka a potvrdila, že ožíva aj britský trh, ktorý po pandémii dlhšie stagnoval. Pri turistoch z Veľkej Británie Tatranci zaznamenali nárast o 19 percent. Dôležitým faktorom je podľa nej aj dostupnosť regiónu - najmä letecké spojenie do Popradu a blízkosť ďalších letísk. „Veľmi zaujímavý vývoj zaznamenalo aj Rumunsko. Rumuni v januári dosiahli úroveň spred pandémie a vyrovnali mimoriadne silný február z minulého roka,“ dodala Blašková. Česi sa stali tretím najväčším zahraničným trhom regiónu a ich počty sa dlhodobo výraznejšie nemenia.
Domáci návštevníci zo Slovenska vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti - región navštívilo viac ako 218.000 Slovákov. Zaujímavý vývoj podľa riaditeľky zaznamenávajú Litva, Estónsko a Lotyšsko. Litva okrem rastu počtu ubytovaných vykazuje aj výrazný rast prenocovaní. Estónsko sa postupne vracia na úroveň spred pandémie, zatiaľ čo Lotyšsko zatiaľ skôr stagnuje. Potenciál týchto trhov je však vzhľadom na popularitu Tatier medzi návštevníkmi z pobaltských krajín stále výrazný.
Dôležitým signálom je podľa Blaškovej mierne klesajúci trend dĺžky pobytu. V okrese Poprad je priemerná dĺžka pobytu 2,57 noci, v susednom Kežmarskom okrese je to 2,79 noci. „To znamená, že hostí pribúda, no zostávajú kratšie, čo je priestor pre strategické kroky - ako predĺžiť pobyty, prilákať hostí aj mimo víkendov a posilniť slabšie mesiace sezóny,“ pripomenula.
Dodala, že výsledky zimnej sezóny sú výsledkom dlhodobej a systematickej práce celého regiónu, najmä v oblasti lepšieho dopravného prepojenia či marketingovej komunikácie v zahraničí. Ďalší rozvoj regiónu si však bude podľa Blaškovej vyžadovať ešte intenzívnejšie marketingové aktivity, vyššie investície a pokračovanie v aktívnom vyhľadávaní nových partnerstiev a príležitostí.
