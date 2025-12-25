Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Regionálna autobusová doprava premáva vo sviatočnom režime

Regionálne autobusy Arriva v Nitrianskom kraji a autobusy MHD vo Vrábľoch v dňoch pracovného pokoja premávajú ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok.

Nitra/Vráble 25. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) a mestská hromadná doprava (MHD) vo Vrábľoch premávajú vo sviatočnom a prázdninovom režime. Ten potrvá do 7. januára, informoval Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.

Regionálne autobusy Arriva v Nitrianskom kraji a autobusy MHD vo Vrábľoch v dňoch pracovného pokoja premávajú ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok. Keďže počet spojov je v tomto čase obmedzený, dopravca odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.
