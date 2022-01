Regionálna doprava v Bratislavskom kraji bude bezplatná aj vo februári

Bratislava 27. januára (TASR) - Cestovanie v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji bude bezplatné aj vo februári. Oznámil to Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý už od januára kompenzuje výpadok autobusových spojov, ktorý vznikol nástupom nového dopravcu Arriva.



Bezplatná doprava sa dotkne všetkých autobusových spojov dopravcu Arriva, ktoré premávajú v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). "Cestovať zadarmo budú majitelia 'električeniek', ako aj ostatní cestujúci, ktorí by si za normálnych okolností kupovali cestovné lístky," informoval TASR riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik.



Bezplatná doprava sa týka len prímestskej autobusovej dopravy dopravcu Arriva. U ostatných dopravcov – v mestskej hromadnej doprave v Bratislave (Dopravný podnik Bratislava) a vo vlakoch (Železničná spoločnosť Slovensko) v rámci IDS BK - musia mať cestujúci zakúpený cestovný lístok.



Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji je pre cestujúcich zadarmo aj po celý január. Ide o kompenzáciu za výpadky spojov Arrivy. Kraj oznámil, že bezplatnú prímestskú dopravu uhradia z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil za to, že od svojho nástupu v novembri 2021 nedokázala zabezpečiť dostatok spojov.



"Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť minimálne na úrovni 95 percent, prináleží BSK zmluvná pokuta vo výške 30.000 eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930.000 eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január, ktorý vznikne prepravou zadarmo," skonštatoval ešte v decembri 2021 predseda BSK Juraj Droba.



Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaruje, že problém vyrieši a situácia sa už zlepšuje. Začiatkom januára ohlásil príchod ďalších 30 nových vodičov i to, že dopravná obslužnosť v kraji bude od 10. januára na úrovni viac ako 90 percent. Naplnenie stopercentného stavu vodičov očakáva dopravca do konca marca.