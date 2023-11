Regionálna správa ciest v B. Bystrici spolupracuje s tromi podnikmi

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) má doteraz zazmluvnené tri sociálne podniky, a to v Banskej Bystrici, Novej Bani a v Banskej Štiavnici. S ďalšími desiatimi ešte plánuje podobné zmluvy uzatvoriť, rokovania už prebiehajú. Pre TASR to konštatoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Pomoc je obojstranná, keďže dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorých sa sociálny podnik snaží začleniť na trh práce a budovať v nich návyky, získajú prácu a kmeňových pracovníkov BBRSC zasa nová pracovná sila čiastočne odbremení a umožní im tak plniť objednávky, ktoré by inak nestíhali vykonávať.



"Rozhodli sme sa aj s ohľadom na to, aby sme postupne doplnili stav našich zamestnancov či už interných, alebo externých, začať intenzívnu spoluprácu so sociálnymi podnikmi v kraji. Očakávame od nich, že nám budú pomáhať s výkonmi v teréne, ktoré nie sme schopní uskutočniť, keď sú nárazové aktivity. Sú medzi nimi dlhodobo nezamestnaní i ľudia, ktorí možno nikdy nepracovali a chýbajú im pracovné návyky. My im dávame možnosť, aby pre nás pracovali a ak sa medzi nimi nájdu šikovní, zdatní a manuálne zruční ľudia, radi im ponúkneme trvalú prácu v našej spoločnosti," zdôraznil Turčan.



Príkladom je podľa neho úspešná spolupráca s banskobystrickým Podnikom medzitrhu práce. Zhruba 15 ľudí sa počas celej letnej sezóny striedalo na čistení horských priechodov, špeciálne Donovaly. Pešo prešli trasu od Korytnice po Staré Hory a ručne ho dočisťovali, keďže zložitý terén to inak neumožňoval.



"Na dva kvartály sme Podniku medzitrhu práce dali súvislú prácu, za ktorú sme mu zaplatili. Našich zamestnancov sme tak mohli využiť na inú, dôležitejšiu prácu," dodal Turčan.