< sekcia Regióny
Regionálne autobusy sa vrátia po siedmich rokoch na most v Seredi
Počas uzávery najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470.000 kilometrov navyše.
Autor TASR
Sereď 31. júla (TASR) - Regionálne autobusy sa v pondelok (3. 8.) vrátia na zrekonštruovaný most v Seredi. Po siedmich rokoch sa skončí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorá bola zavedená po uzavretí mosta v roku 2019 pre autobusovú a nákladnú dopravu. Informoval o tom hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Kováčik.
„Obnovenie premávky prinesie cestujúcim kratší čas cestovania. Autobusy dopravcu Arriva Trnava sa vrátia na svoju pôvodnú trasu cez Sereď, zatiaľ čo obec Dolná Streda bude naďalej obsluhovať dopravca SAD Dunajská Streda,“ priblížil Kováčik.
Počas uzávery najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470.000 kilometrov navyše. „Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta,“ doplnil.
Slávnostné otvorenie mosta je naplánované na pondelkové poludnie. Dovtedy budú autobusy premávať ešte po obchádzke. Slovenská správa ciest odovzdala zhotoviteľovi stavenisko vlani v júni. Stavebné práce sú v hodnote približne osem miliónov eur s DPH.
„Obnovenie premávky prinesie cestujúcim kratší čas cestovania. Autobusy dopravcu Arriva Trnava sa vrátia na svoju pôvodnú trasu cez Sereď, zatiaľ čo obec Dolná Streda bude naďalej obsluhovať dopravca SAD Dunajská Streda,“ priblížil Kováčik.
Počas uzávery najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470.000 kilometrov navyše. „Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta,“ doplnil.
Slávnostné otvorenie mosta je naplánované na pondelkové poludnie. Dovtedy budú autobusy premávať ešte po obchádzke. Slovenská správa ciest odovzdala zhotoviteľovi stavenisko vlani v júni. Stavebné práce sú v hodnote približne osem miliónov eur s DPH.