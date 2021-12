Regionálne autobusy v Bratislavskom kraji budú v januári zadarmo

Bratislava 17. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji bude v januári 2022 zadarmo. V piatok to oznámil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že kraj tak kompenzuje cestujúcim výpadky spojov dopravcu Arriva.



Zároveň oznámil, že k dnešnému dňu vyčíslili sankcie pre dopravcu za výpadky jeho spojov za mesiac prevádzky vo výške 930.000 eur. "Všetky tieto financie vrátime cestujúcim vo forme bezplatnej dopravy," podotkol šéf BSK. Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja minimálne na úrovni 95 percent, bude podľa Drobu dostávať zmluvnú pokutu od BSK vo výške 30.000 eur za deň.



"Za 31 dní od spustenia prevádzky je to 930.000 eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január, ktorý vznikne prepravou zadarmo," podotkol. Generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Zuzana Horčíková potvrdila zavedenie bezplatnej dopravy pre cestujúcich v januári 2022 v autobusoch dopravcu Arriva jazdiaceho v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



"V prímestských autobusoch tak nebude v stanovenom období prebiehať kontrola platnosti cestovných lístkov. Bezplatná doprava sa však dotkne len regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji," upozornila Horčíková s tým, že u ostatných dopravcov v IDS BK (Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko) budú musieť mať cestujúci zakúpený lístok.







"Preprava zadarmo v januári bude pre všetkých, ktorí si kupovali električenky, alebo majú jednorazové cestovné lístky. Podrobností budú zverejnené aj na webe BSK," skonštatoval Droba. Pravidelným cestujúcim, ktorí mali alebo majú platný predplatný cestovný lístok (električenku) s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 31. januára 2022 bude automaticky vygenerovaný bezplatný predplatný lístok.



"Podmienkou je zakúpenie ďalšej električenky po spustení akcie, ktorej termín plánuje BID na jar 2022," uviedol BSK. Akcia sa netýka cestujúcich, ktorí sú držiteľmi električeniek len pre zóny 100+101. "Mesiac zadarmo budú mať majitelia 30- a 90-dňového predplatného cestovného lístka. Cestujúci, ktorí si zakúpili ročnú električenku, získajú až dvojmesačný bonus," deklaruje kraj.



Šéf kraja zároveň opätovne zdôraznil, že výberové konanie bolo transparentné. Na margo nedohodnutia sa súčasného dopravcu s bývalým autobusovým dopravcom na spolupráci pri riešení aktuálnej situácii v regionálnej doprave poznamenal, že sa netreba tváriť, že nikto ničím nič nepodmieňoval.



"Ale keď bývalý dopravca podmieňuje spoluprácu s Arrivou tým, že podpíšeme s ním 10-ročnú zmluvu za 500-percentný nárast vjazdov a výjazdov zo stanice, tak by som sa rád pozrel na to, ako si to vy zoberiete na triko," odkázal v piatok krajským poslancom. Návrh sa podľa jeho vyjadrení týkal zvýšenia ceny z troch eur na 16,60 eura. Len čo bola suma odmietnutá, Slovak Lines odstúpil z rokovaní. "Taká je pravda," dodal Droba. Témou sa v piatok zaoberali krajskí poslanci takmer dve hodiny.



Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra. Od začiatku však má problém s nedostatkom vodičov. Spôsobuje to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaruje, že problém sa snaží vyriešiť. Nových šoférov zháňa i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhajú s vykrytím niektorých spojov v kraji.