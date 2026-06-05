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Regionálne centrum pomáha školám prejsť na nový spôsob učenia
Hlavným pilierom pomoci pedagógom sa stal podľa Kušníra individuálny mentoring priamo v triedach.
Autor TASR
Zvolen 5. júna (TASR) - Pomocnú ruku pri prechode škôl na systém vyučovania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu podáva už tretí rok školám Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. Ako informoval Tomáš Kušnír z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, túto pomoc už využilo 35 zo 42 základných škôl v regióne, od veľkých mestských škôl až po malé dedinské malotriedky.
Hlavným pilierom pomoci pedagógom sa stal podľa Kušníra individuálny mentoring priamo v triedach. Ten učiteľom umožňuje konzultovať nové metódy v ich prirodzenom školskom prostredí. V aktuálnom školskom roku využilo túto podporu 89 pedagógov, ktorým bolo oporou sedem profesionálnych mentorov.
„Efektivitu tejto formy pomoci potvrdzujú aj výsledky celoslovenského prieskumu spokojnosti, ktorý realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) na prelome rokov 2024 a 2025,“ poznamenal Kušnír s tým, že regionálnu podporu prostredníctvom mentorov vnímali učitelia ako najpozitívnejšiu a najefektívnejšiu z dostupných foriem pomoci pri zavádzaní zmien.
Okrem mentoringu prinieslo regionálne centrum do škôl moderné vzdelávacie témy. Centrum zároveň prepojilo komunitu prostredníctvom workshopov, diskusií a prednášok, na ktorých sa sieťovali riaditelia, školské podporné tímy, vychovávatelia, supervízori aj učitelia rôznych predmetov.
„Sme radi, že vďaka partnerstvu s ministerstvom školstva dokážeme systematicky podporovať základné školy v regióne a reagovať na ich individuálne potreby. Vďaka nášmu regionálnemu centru sa môžu sieťovať, otvárame im priestor na zdieľanie skúseností a dobrej praxe a vzájomné inšpirovanie sa,“ dodala v tejto súvislosti Zuzana Labašová, riaditeľka Živice a RCPU pre región Zvolen, Detva a Krupina. Zriaďovateľom RCPU je CEEV Živica prostredníctvom Komenského inštitútu.
Hlavným pilierom pomoci pedagógom sa stal podľa Kušníra individuálny mentoring priamo v triedach. Ten učiteľom umožňuje konzultovať nové metódy v ich prirodzenom školskom prostredí. V aktuálnom školskom roku využilo túto podporu 89 pedagógov, ktorým bolo oporou sedem profesionálnych mentorov.
„Efektivitu tejto formy pomoci potvrdzujú aj výsledky celoslovenského prieskumu spokojnosti, ktorý realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) na prelome rokov 2024 a 2025,“ poznamenal Kušnír s tým, že regionálnu podporu prostredníctvom mentorov vnímali učitelia ako najpozitívnejšiu a najefektívnejšiu z dostupných foriem pomoci pri zavádzaní zmien.
Okrem mentoringu prinieslo regionálne centrum do škôl moderné vzdelávacie témy. Centrum zároveň prepojilo komunitu prostredníctvom workshopov, diskusií a prednášok, na ktorých sa sieťovali riaditelia, školské podporné tímy, vychovávatelia, supervízori aj učitelia rôznych predmetov.
„Sme radi, že vďaka partnerstvu s ministerstvom školstva dokážeme systematicky podporovať základné školy v regióne a reagovať na ich individuálne potreby. Vďaka nášmu regionálnemu centru sa môžu sieťovať, otvárame im priestor na zdieľanie skúseností a dobrej praxe a vzájomné inšpirovanie sa,“ dodala v tejto súvislosti Zuzana Labašová, riaditeľka Živice a RCPU pre región Zvolen, Detva a Krupina. Zriaďovateľom RCPU je CEEV Živica prostredníctvom Komenského inštitútu.