Regionálne knižnice Prešovského kraja zaviedli digitálny preukaz

Prešov 7. marca (TASR) - Regionálne knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zaviedli digitálny čitateľský preukaz. Do svojho mobilu si ho môže stiahnuť každý registrovaný čitateľ a využívať tak knižničné služby komfortnejšie, rýchlejšie, jednoduchšie aj ekologickejšie. Novú službu ponúka všetkých osem knižníc kraja v Bardejove, Humennom, Levoči, Prešove, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku aj vo Vranove nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Nová knižničná služba prináša podľa jej slov niekoľko benefitov. Tým hlavným je, že čitateľ si ho vie stiahnuť do svojho mobilného zariadenia a mať ho tak kedykoľvek k dispozícii. Digitálny čitateľský preukaz mu umožňuje rýchly a zároveň ekologický prístup k čitateľskému kontu a zobrazuje všetky informácie o výpožičkách na jednom mieste.



"Zároveň čitateľovi poskytuje prehľad o jeho poplatkoch či neuhradených položkách. Cez aktivovanie push notifikácie ponúka efektívnu komunikáciu a zdieľanie dôležitých informácií. V neposlednom rade môže vďaka nemu čitateľ využívať správy knižnice v prehľadnom archíve," povedala Jeleňová.



Pre využívanie preukazu je potrebné sa prihlásiť do čitateľského konta knižnice (OPAC), v ktorej je čitateľ registrovaný. "Zvolí si položku mobilná aplikácia alebo digitálny preukaz, načíta príslušný QR kód (v skutočnosti URL odkaz), vďaka čomu sa mu zobrazí hlavná obrazovka aplikácie s prehľadom stavu a čiarovým kódom preukazu. Načítanú stránku si následne môže uložiť ako záložku, nechať ju otvorenú na pozadí nastálo alebo si ju uložiť na plochu," vysvetlila Jeleňová.



Ako doplnila, so získaním digitálneho preukazu pomôžu čitateľom aj zamestnanci jednotlivých knižníc, a to osobne, e-mailom či telefonicky. Postup, ako si ho môžu stiahnuť do mobilného zariadenia, nájdu aj na ich webových sídlach.