Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

Výstavou odštartovali Levice akcie k prvej písomnej zmienke o meste

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Autor výstavy Roderik Smarž rozdelil výstavu do piatich celkov, ktoré navzájom vytvárajú obraz Levíc na prelome 19. a 20. storočia.

Autor TASR
Levice 27. januára (TASR) - Výstavou Rakúsko-Uhorské Levice v Regionálnom osvetovom stredisku (ROS) v Leviciach odštartovala séria podujatí venovaných 870. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Sprístupnená bude v pracovné dni v galérii ROS do 13. februára, informovala radnica.

Autor výstavy Roderik Smarž rozdelil výstavu do piatich celkov, ktoré navzájom vytvárajú obraz Levíc na prelome 19. a 20. storočia. Návštevníci budú môcť nazrieť do kancelárie mestského úradu, do kostola sv. Michala, ocitnú sa pred výkladom krajčírstva. Priblížia diskusie miestnej smotánky v reštaurácii hotela Lev, aj jej trávenie voľných chvíľ v dobre zariadených bytoch.

Podkladom ku veľkoplošným fotografiám boli historické fotografie zo zbierky levického lokálpatriota Csabu Tolnaia. Keďže v Rakúsko-Uhorských Leviciach sa častejšie ozývala maďarčina ako slovenčina, aj sprievodný text na výstave je dvojjazyčný, slovensko-maďarský.

Prvá písomná zbierka o troch osadách na území dnešných Levíc pochádza z roku 1156. Zachovaná je v odpise z roku 1347. Píše sa v nej, že ostrihomský arcibiskup Martirius vysvätil v obci Bratka Kostol svätého Martina. K zriadenej fare boli pričlenené obce Villa Leua a Vitk. Obec Leua (Levice) v tom čase ležala východne od centra dnešných Levíc, na úpätí viničného vrchu, ktorý sa dodnes nazýva Staré Levice.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku