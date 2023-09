Regionálni aktéri zo Slovenského krasu vyjadrili podporu zonácii NP

Brzotín 5. septembra (TASR) – Zástupcovia vedeckých inštitúcií, ochrancov prírody, poľnohospodárskych subjektov, mimovládnych organizácií, miestnej verejnej správy či podnikateľov v cestovnom ruchu zo Slovenského krasu vyjadrili podporu schváleniu zonácie Národného parku (NP) Slovenský kras. Urobili tak v spoločnom vyhlásení, ktoré doručili premiérovi Ľudovítovi Ódorovi i na Úrad vlády SR. TASR o tom informoval predseda Rady NP Slovenský kras a jeden zo signatárov vyhlásenia Miroslav Fulín.



Signatári vyhlásenia pripomínajú, že Slovenský kras predstavuje najrozsiahlejšie krasové územia planinového typu v strednej Európe a jaskyne Slovenského krasu sú zapísané do zoznamu UNESCO. "Domnievame sa, že práve preto si zaslúži jasné pravidlá a lepšiu ochranu oproti súčasnosti, čím by sa zaradil medzi plnohodnotné chránené územia s moderným prístupom k ochrane prírody. Naplnenie tohto cieľa vnímame aj prostredníctvom skorého dokončenia procesu zonácie národného parku," uviedli vo vyhlásení.



Regionálni aktéri konštatujú, že navrhovaná zonácia NP Slovenský kras zohľadňuje špecifiká územia, a to napríklad podporu pastvy nevyhnutnú pre zachovanie unikátnych lúčnych spoločenstiev. Efektívne fungujúci národný park vnímajú ako príležitosť pre rozvoj regiónu. Národný park sa podľa nich môže stať významným oporným bodom rozvoja lokálnej ekonomiky a dokáže rozšíriť záujem turistov o návštevu regiónu.



"Dovoľujeme si zároveň pripomenúť vláde, že rozvoj regiónu musí byť podporený zo strany štátu aj nevyhnutnými investíciami najmä do súvisiacej environmentálnej infraštruktúry, cestovného ruchu, podpory poľnohospodárov a neštátnych vlastníkov lesov," uviedli signatári.



Podľa návrhu zonácie NP Slovenský kras by v najvyššom stupni ochrany mala byť takmer štvrtina rozlohy NP. Hnutie Sme rodina v uplynulom období vyzvalo premiéra, aby vláda neprijala zonáciu trojice národných parkov, vrátane Slovenského krasu, vrátiť návrh na dopracovanie podľa hnutia žiadajú i viacerí primátori a starostovia dotknutých obcí a miest. Ministerstvo životného prostredia v reakcii skonštatovalo, že tam, kde zonácia prebehla, sa obavy nepotvrdili a národné parky sa stali jedným z pilierov ekonomického rozvoja daného regiónu.