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Regionálnu dopravu do Zlatých Moraviec zabezpečí nová taktová linka
Nová taktová linka medzi Nitrou a Zlatými Moravcami bude premávať počas pracovných dní v pravidelných intervaloch každú pol hodinu, počas víkendov každú hodinu.
Autor TASR
Nitra 30. júla (TASR) - Cestujúci v regionálnej autobusovej doprave v Nitrianskom kraji môžu od začiatku augusta využívať nový prestupný lístok a ďalšiu linku taktovej dopravy. Tá začne premávať medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Informoval o tom hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach. Modernizáciu verejnej dopravy zabezpečuje dopravca v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK).
Prestupný cestovný lístok umožní cestujúcim lacnejšie cestovanie. Cestujúci pri prestupe na nadväzujúci autobus spoločnosti Arriva nezaplatí viac ako za priamy spoj, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík. Prestupný lístok bude platiť pri úhrade cestovného dopravnou kartou na regionálnych autobusových linkách NSK. Podmienkou je prestúpenie na nadväzujúci spoj do 30 minút. Zmena sa bude týkať základného aj zľavneného cestovného.
Nová taktová linka medzi Nitrou a Zlatými Moravcami bude premávať počas pracovných dní v pravidelných intervaloch každú pol hodinu, počas víkendov každú hodinu. Je treťou taktovou linkou na území Nitrianskeho kraja. Ako prvá bola spustená v júli 2023 taktová doprava na trase Nitra - Vráble - Levice, o rok neskôr pribudla linka medzi Nitrou a Šaľou. „Na trase Nitra - Levice sme po jej spustení zaznamenali medziročný nárast cestujúcich o takmer 11 percent, na trase Nitra - Šaľa vzrástol počet cestujúcich o takmer 10 percent,“ povedal Ján Morvai, regionálny manažér spoločnosti Arriva pre Nitru a Nové Zámky.
Pre taktovú linku medzi Nitrou a Zlatými Moravcami sa dopravca rozhodol z toho dôvodu, že medzi krajským a okresným mestom neexistuje priame vlakové spojenie. „Pravidelný autobusový takt tu má najväčší zmysel. Túto taktovú dopravu sme zabezpečili s existujúcimi kapacitami, maximálne sme využili potenciál, ktorý v tomto regióne máme,“ povedal Morvai. Nevylúčil, že k doterajším taktovým spojom nepribudnú aj ďalšie v rámci NSK.
Prestupný cestovný lístok umožní cestujúcim lacnejšie cestovanie. Cestujúci pri prestupe na nadväzujúci autobus spoločnosti Arriva nezaplatí viac ako za priamy spoj, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík. Prestupný lístok bude platiť pri úhrade cestovného dopravnou kartou na regionálnych autobusových linkách NSK. Podmienkou je prestúpenie na nadväzujúci spoj do 30 minút. Zmena sa bude týkať základného aj zľavneného cestovného.
Nová taktová linka medzi Nitrou a Zlatými Moravcami bude premávať počas pracovných dní v pravidelných intervaloch každú pol hodinu, počas víkendov každú hodinu. Je treťou taktovou linkou na území Nitrianskeho kraja. Ako prvá bola spustená v júli 2023 taktová doprava na trase Nitra - Vráble - Levice, o rok neskôr pribudla linka medzi Nitrou a Šaľou. „Na trase Nitra - Levice sme po jej spustení zaznamenali medziročný nárast cestujúcich o takmer 11 percent, na trase Nitra - Šaľa vzrástol počet cestujúcich o takmer 10 percent,“ povedal Ján Morvai, regionálny manažér spoločnosti Arriva pre Nitru a Nové Zámky.
Pre taktovú linku medzi Nitrou a Zlatými Moravcami sa dopravca rozhodol z toho dôvodu, že medzi krajským a okresným mestom neexistuje priame vlakové spojenie. „Pravidelný autobusový takt tu má najväčší zmysel. Túto taktovú dopravu sme zabezpečili s existujúcimi kapacitami, maximálne sme využili potenciál, ktorý v tomto regióne máme,“ povedal Morvai. Nevylúčil, že k doterajším taktovým spojom nepribudnú aj ďalšie v rámci NSK.