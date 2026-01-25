< sekcia Regióny
Regionálnu hokejovú akadémiu v Trenčíne využijú na šport ďalšie deti
Memorandum vytvára priestor na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti zlepšovania dostupnosti športových aktivít na školách, zdravého životného štýlu či prevencie duševného zdravia detí a mládeže.
Autor TASR
Trenčín 25. januára (TASR) - Regionálnu hokejovú akadémiu R. Pavlikovského v Trenčíne budú môcť využívať na rozvoj svojich korčuliarskych zručností i deti z materských a základných škôl (ZŠ) v regióne, ktoré sú združené v Športovej akadémii Mateja Tótha. Umožní to memorandum o spolupráci medzi akadémiou, Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Strednou športovou školou v Trenčíne. Zástupcovia inštitúcií ho podpísali v piatok (23. 1.) v Trenčíne.
„Podpísaním memoranda sa nám podarilo ako prvému kraju na Slovensku vytvoriť možnosť pre viac ako 2000 detí z materských a základných škôl zapojiť sa do športových aktivít, ktoré môžu zo začiatku využiť päť až šesť hodín týždenne,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
TSK podľa neho ide aj v tejto oblasti príkladom, pretože do akadémie je aktuálne zapojených 168 škôl, čo je najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. „Niektoré školy sú súčasťou akadémie už od jej začiatku, napríklad ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne, ďalej sú to školy v Partizánskom, Púchove či Považskej Bystrici,“ spomenul.
Memorandum vytvára priestor na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti zlepšovania dostupnosti športových aktivít na školách, zdravého životného štýlu či prevencie duševného zdravia detí a mládeže. „Akadémia ponúka nielen možnosť športového rozvoja, ale zahŕňa aj ďalšie oblasti ako fyzioterapiu, mentálny tréning a špecializované metodiky zamerané na komplexné zlepšenie psychickej a fyzickej kondície. Som vďačný, že vďaka podpore TSK môžeme v tomto rozvoji pokračovať,“ povedal Tóth, ktorý je v športovej akadémii čestným členom. Jeho cieľom podľa neho je, aby čo najviac detí športovalo a hýbalo sa, vďaka čomu z nich vyrastú zdravší ľudia.
Podpis memoranda môže priniesť výhody i Strednej športovej škole v Trenčíne, podotkla jej riaditeľka Iveta Petríková Rosinová. „Spolupráca sa zameriava v prvom rade na rozvoj korčuliarskych schopností a zručností detí, vďaka čomu predpokladáme, že nájdeme a podporíme nové mladé talenty, ktoré v budúcnosti môžu na športovej škole študovať a stanú sa z nich napríklad aj medailisti,“ dodala Petríková Rosinová.
