Regionálnu značku Pohronia získali ďalší traja výrobcovia

Žiar nad Hronom 7. marca (TASR) - Rady držiteľov značky Regionálny produkt Pohronie sa rozšírili o ďalších troch výrobcov. Občianske združenie (OZ) Žiarska kotlina odovzdalo certifikáty týmto výrobcom koncom februára.



"Držiteľmi značky Regionálny produkt Pohronie je v súčasnosti 31 výrobcov z rôznych odvetví, ktorí hrdo prezentujú svoje výrobky na rôznych podujatiach, a tým dokazujú, že záujem o tradičné výrobky a remeslá neustále rastie," skonštatovala koordinátorka regionálneho značenia Slavomíra Zaťková.



Tentoraz značku udelili Andrei Stacherovej a jej dekoratívnym medovníkom a medovníkovému svietniku, Kataríne Čížovej a jej suchému trvanlivému pečivu a Jana Švecovej, ktorá vyrába bylinkové sirupy, sušené ovocné kože a kvetinový čaj.



Ako ďalej pre TASR priblížila Zaťková, od roku 2018 do roku 2023 zrealizovalo združenie sedem výziev na predkladanie žiadostí o získanie regionálnej značky. Vlani zrealizovalo dve výzvy, do ktorých sa zapojilo sedem žiadateľov, pričom všetky žiadosti boli po posúdení odbornou komisiou schválené. Tento rok plánuje OZ Žiarska kotlina vyhlásiť dve výzvy, jarnú v marci a jesennú v septembri.



"Veľmi sa tešíme prejavenému záujmu o získanie našej značky, ako od obyvateľov z miest a obcí pôsobnosti značky, ale taktiež aj z miest a obcí, ktorých územie naša značka nezahŕňa. Preto stále komunikujeme so starostami a primátormi týchto miest a obcí za účelom dať možnosť zapojiť sa do regionálneho značenia ďalším výrobcom, ktorí región opäť obohatia tradíciou a jedinečnosťou svojich výrobkov," dodala Zaťková.