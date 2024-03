Regionálnu značku Pohronie môžu získať ďalší výrobcovia a remeselníci

Žiar nad Hronom 25. marca (TASR) - Remeselníci a výrobcovia z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice sa môžu opäť uchádzať so svojimi výrobkami o udelenie značky Regionálny produkt Pohronie. Výzvu na prekladanie žiadostí zverejnilo občianske združenie Žiarska kotlina, ktoré je koordinátorom regionálneho značenia.



Ako združenie uvádza v podkladoch pre záujemcov, žiadosti je možné aj spolu so vzorkou výrobku potrebnej na posúdenie certifikačnou komisiou predložiť v kancelárii združenia do 19. apríla.



O značku sa môžu uchádzať remeselné výrobky, potraviny a poľnohospodárske produkty či prírodné produkty. Značka producentom prináša propagáciu doma i mimo hraníc Pohronia, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska, účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej krajiny.



Držiteľmi značky Regionálny produkt Pohronie je v súčasnosti 31 výrobcov z rôznych odvetví. Certifikáty o udelení značky odovzdávalo združenie naposledy vo februári, keď rady certifikovaných výrobcov rozšírili traja noví držitelia. Tento rok plánuje OZ Žiarska kotlina okrem jarnej marcovej výzvy vyhlásiť ďalšiu jesennú v septembri.