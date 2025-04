Regionálny produkt Podpoľanie má vyše 70 certifikovaných výrobkov

Detva 14. apríla (TASR) - Označenie Regionálny produkt Podpoľanie má v súčasnosti 50 držiteľov, ktorí majú viac ako 70 certifikovaných výrobkov. TASR o tom informovala koordinátorka Dominika Vajsová s tým, že značka sa získava aj na ďalšie výrobky, ktoré sa postupne rozhodli držitelia produkovať.



Dodala, že regionálne označenie môžu získať subjekty, ktoré tvoria alebo poskytujú služby na Podpoľaní. Využívať musia tradičné postupy či miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a zároveň chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo.



Ako ďalej uviedla, od roku 2019 vyhlasujú výzvu k predkladaniu žiadostí o certifikáciu výrobkov raz za rok, a to od mája do novembra. „Keď to bolo dvakrát do roka, záujemcovia a uchádzači to nie vždy spozorovali,“ objasnila s tým, že žiadosť o získanie značky nie je náročná. Podľa nej je to jednoducho pripravené, aby k tomu ľudia nepotrebovali odbornú pomoc. Žiadosti prijímajú v kancelárii v Detve a po 30. novembri daného roka pokračuje výber.



Poznamenala, že komisia na posudzovanie žiadostí je certifikačná, zložená z odborníkov. Zúčastňujú sa na nej napríklad aj zástupcovia potravinovej správy, zväz včelárov i etnografi. „Vyjadrujú sa k odbornosti daného remeselného produktu. Zároveň sa pripája zástupca starostov z obcí i občianske združenie Podpoľanie,“ priblížila. Doplnila, že v roku 2019 rozšírili územie regionálneho produktu o okolie Zvolena.



Vajsová konštatovala, že certifikát regionálneho produktu platí dva roky. Počas tohto obdobia sa značka nedá odobrať. Vo výnimočných prípadoch to však môže urobiť monitorovací výbor, keď zistí porušenie pravidiel. „Po dvoch rokoch je možné certifikát predĺžiť, a to podaním žiadosti,“ ukončila.



Značku doteraz získali rezbárske výrobky z dreva, črpáky, detvianske vyrezávané kríže i detvianska výšivka na taškách. Označenie v súčasnosti používajú aj výrobcovia medu, ovčích syrov, gazdovských špecialít a tradičnej makovej štrúdle. V minulosti ho získali aj bryndzové jedlá z Podpoľania a ubytovacie zariadenia.