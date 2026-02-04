< sekcia Regióny
Regionart predstaví tvorbu amatérskych fotografov z hornej Nitry
Vernisáž sa v galérii uskutoční 11. februára o 17.00 h.
Autor TASR
Prievidza 4. februára (TASR) - Tvorbu amatérskych fotografov z hornej Nitry predstaví nová výstava Prizma 2026 v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Snímky z regionálneho kola postupovej súťaže si tam návštevníci budú môcť pozrieť od 12. do 27. februára. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Výstava predstaví najlepšie práce neprofesionálnych fotografov z okresov Prievidza a Partizánske,“ uviedlo RKC.
Prizma je regionálnym kolom 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby pre okresy Prievidza a Partizánske. Jej poslaním je vytvoriť podmienky na hodnotenie a konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne hornej Nitry. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave má motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie v regióne.
