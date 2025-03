Register novobanských osobností obsahuje už takmer 100 mien

Nová Baňa 21. marca (TASR) - Takmer sto mien obsahuje register osobností Novej Bane združujúci databázu ľudí pochádzajúcich z mesta či v meste pôsobiacich, ktorí sa svojou činnosťou významne podieľali na jeho rozvoji alebo sa do análov zapísali aj v rozmere nadregionálnom, slovenskom či svetovom. Niekoľko z nich predstavuje prostredníctvom ich umeleckých aktivít či zaujímavých záľub aktuálna výstava v Pohronskom múzeu v Novej Bani.



S nápadom vytvoriť takýto register prišiel pred niekoľkými rokmi dôchodca Marián Boča, ktorého v jeho úsilí podporila aj samospráva. Myšlienkou sa začal zaoberať po stretnutí s dávnym priateľom, medzičasom rektorom a uznávaným docentom. Po takmer 50 rokoch ho stretol na novobanských štáloch v netradičnej úlohe sedliaka, ktorý hrabal seno. "Uvedomil som si, že sme vyšli zo školy a nevieme o sebe vôbec nič. Pritom máme ľudí, ktorí v živote niečo dokázali," poznamenal pre TASR Boča.



Dnes je databáza osobností živou iniciatívou. Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová priblížila, že informácie o nej nájdu záujemcovia aj na internetovej stránke mesta. Rovnako tam nájdu prihlášku či pravidlá pre zaradenie do zoznamu. Register obsahuje takmer 100 osobností, približuje ich život a dosiahnuté úspechy.



Boča priblížil, že už tretí rok organizujú v meste na pravidelnej báze aj besedy so žijúcimi osobnosťami tohto zoznamu. Rovnako sa každý rok na jeseň koná ich stretnutie na Zvoničke. Aktuálne sa s desiatkou týchto osobností môže verejnosť oboznámiť aj prostredníctvom výstavy v miestnom múzeu. Tá prezentuje ich umenie a hobby. "Som veľmi rada, že prišiel nápad usporiadať takúto výstavu a veríme, že Novobančania a široké okolie budú zvedaví a prídu sa pozrieť na tú kreativitu," podotkla riaditeľka múzea Jana Potocká.



Vystavené sú krojované bábiky od zberateľa Jaroslava Burjaniva, obrazy akademickej maliarky Dariny Gladišovej či maľované figúrky Františka Štulera. Na výstave má svoje obrazy aj Štefan Varkonda či Jozef Vojčiak, svoju tvorbu prezentuje aj akademický sochár Juraj Vojčiak. S modelmi výstavu obohatil Andrej Žiarovský, krásu fotografie zas prezentujú Marián a Radovan Boča.



Jednou z vystavovateliek je aj bývalá primátorka Novej Bane a riaditeľka miestneho gymnázia Anna Miháliková, ktorá rodákom umožnila nahliadnuť do svojej tvorby obrazov a ručných prác. Do svojich diel pretavila skúsenosti z tvorby šitej krajky, sieťovania či paličkovania. Ako sama uviedla, všetky tieto činnosti boli pre ňu vždy záľubami, ktoré jej poskytovali priestor na odreagovanie sa od náročných pracovných povinností.