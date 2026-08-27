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Regulácia parkovania vo Zvolene súvisí i s parkoviskom pred nemocnicou
Vyplýva to zo stanoviska samosprávy.
Autor TASR
Zvolen 27. augusta (TASR) - Regulácia parkovania vo Zvolene súvisí aj s parkoviskom pred nemocnicou. Vyplýva to zo stanoviska samosprávy, ktoré TASR poskytla hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že pravidlo sa týka výlučne parkoviska mimo areálu zvolenského zdravotníckeho zariadenia. „To je pozdĺžne, na prepojovacej komunikácii medzi vjazdom k chirurgickému pavilónu a parkoviskom polikliniky,“ objasnila. Samotné parkovanie pri zvolenskej poliklinike podľa mesta nie je súčasťou regulovanej zóny, o čom informuje aj dopravné značenie. Upozorňuje na začiatok a koniec platenej zóny parkovania.
Ako ďalej poznamenala, mesto v roku 2025 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným parkovaním na území Zvolena. Ním od 1. januára 2026 rozšírilo zónu regulovaného parkovania - Centrálnu mestskú zónu Východ o Bernolákovu, Ferjenčíkovu ulicu a o Kuzmányho nábrežie, čo je parkovisko pred nemocnicou.
Manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková pre TASR uviedla, že parkovanie pre pacientov je v areáli zvolenskej nemocnice bezplatné. Zároveň podľa nej pracujú na zlepšovaní a rozširovaní možností parkovania. Doplnila, že situáciu však komplikuje aj nedisciplinované státie. „Stretávame sa s vodičmi, ktorí bezplatné parkovacie miesta využívajú počas celého dňa, hoci nie sú pacientmi ani návštevníkmi nemocnice,“ zdôraznila. Konštatovala, že problém predstavuje aj dlhodobé parkovanie vozidiel počas hospitalizácie. „Uvoľnenie týchto parkovacích miest by pritom výrazne pomohlo pacientom, ktorí prichádzajú do nemocnice na vyšetrenia alebo ošetrenie,“ reagovala.
Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spresnila, že areál zvolenskej nemocnice vrátane komunikácií v jeho vnútri je predmetom dlhodobého nájmu spoločnosti Agel, a to na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. „BBSK postupne majetkovo-právne vyrovnáva pozemky v areáli, respektíve pod jednotlivými stavbami. Nie je to však výkup pozemkov s cieľom budovania komunikácií,“ potvrdila. BBSK v súčasnosti zároveň podľa nej neeviduje žiadny projektový zámer na riešenie parkovania v areáli nemocnice.
Spresnila, že pravidlo sa týka výlučne parkoviska mimo areálu zvolenského zdravotníckeho zariadenia. „To je pozdĺžne, na prepojovacej komunikácii medzi vjazdom k chirurgickému pavilónu a parkoviskom polikliniky,“ objasnila. Samotné parkovanie pri zvolenskej poliklinike podľa mesta nie je súčasťou regulovanej zóny, o čom informuje aj dopravné značenie. Upozorňuje na začiatok a koniec platenej zóny parkovania.
Ako ďalej poznamenala, mesto v roku 2025 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným parkovaním na území Zvolena. Ním od 1. januára 2026 rozšírilo zónu regulovaného parkovania - Centrálnu mestskú zónu Východ o Bernolákovu, Ferjenčíkovu ulicu a o Kuzmányho nábrežie, čo je parkovisko pred nemocnicou.
Manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková pre TASR uviedla, že parkovanie pre pacientov je v areáli zvolenskej nemocnice bezplatné. Zároveň podľa nej pracujú na zlepšovaní a rozširovaní možností parkovania. Doplnila, že situáciu však komplikuje aj nedisciplinované státie. „Stretávame sa s vodičmi, ktorí bezplatné parkovacie miesta využívajú počas celého dňa, hoci nie sú pacientmi ani návštevníkmi nemocnice,“ zdôraznila. Konštatovala, že problém predstavuje aj dlhodobé parkovanie vozidiel počas hospitalizácie. „Uvoľnenie týchto parkovacích miest by pritom výrazne pomohlo pacientom, ktorí prichádzajú do nemocnice na vyšetrenia alebo ošetrenie,“ reagovala.
Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spresnila, že areál zvolenskej nemocnice vrátane komunikácií v jeho vnútri je predmetom dlhodobého nájmu spoločnosti Agel, a to na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. „BBSK postupne majetkovo-právne vyrovnáva pozemky v areáli, respektíve pod jednotlivými stavbami. Nie je to však výkup pozemkov s cieľom budovania komunikácií,“ potvrdila. BBSK v súčasnosti zároveň podľa nej neeviduje žiadny projektový zámer na riešenie parkovania v areáli nemocnice.