Regulované parkovanie chcú vo Zvolene rozšíriť do ďalších ulíc

Zvolen 12. novembra (TASR) – Regulované parkovanie funguje zatiaľ v centre mesta Zvolen, samospráva ho však plánuje rozšíriť do ďalších ulíc v centre a aj na sídliskách. Pre TASR to uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



Ako dodala, mesto pristúpilo k dopravným projektom. "A to hneď pre dve mestské časti, sídlisko Západ a širšie centrum mesta. K slovu sa dostanú projektanti, aby spracovali konkrétne návrhy," spomenula s tým, že slúžiť bude ako základ pre zavedenie regulácie, ktorá by mala začať platiť v roku 2023.



Podľa nej mnohých v súčasnosti zaujímajú podmienky fungovania regulovaného parkovania, napríklad aj výška poplatkov za rezidenčné karty. "A hoci komisia dopravy v minulosti rokovala aj o nich, nejde zatiaľ o žiadne záväzné závery. Poplatky budú predmetom ďalších rokovaní. Rovnako sa budeme rozprávať o technických riešeniach v oblasti kontrol," zhrnula s tým, že tie v súčasnosti robia mestskí policajti.



"O tomto všetkom sa budeme rozprávať s odborníkmi i s poslancami, až následne prijmeme konečné riešenie," podotkla. Primátorka v minulosti potvrdila, že problém s nedostatkom parkovacích miest je najväčší na sídlisku Západ.



Mesto Zvolen od júla spravuje platené parkovanie v centre vo svojej réžii. Na konci júna tohto roka totiž vypršala desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkovala parkovací systém.