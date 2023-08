Regulované parkovanie PAAS spustia v ďalšej časti Petržalky

Bratislava 28. augusta (TASR) - Mesto Bratislava spustí koncom septembra regulované parkovanie v ďalšej časti Petržalky. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) zavedú 25. septembra na Dvoroch V, VI a v lokalite Šustekova. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavský magistrát.



"Po tomto dátume bude možné v časoch regulácie v zóne parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného," upozorňuje samospráva. Spoplatnená bude v časoch od 12.00 do 24.00 h cez pracovné dni sadzbou jedno euro za hodinu, cez víkendy a sviatky bezplatne.



Spolu so zavedením regulácie v tejto časti Petržalky dôjde k zmenám časov spoplatnenia v už spustenej petržalskej zóne Dvory IV, kde bude od 25. septembra platiť rovnaký čas regulácie od 12.00 do 24.00 h. "Tento čas bol zvolený spoločne s mestskou časťou aj na základe podnetov obyvateľov, s cieľom posilniť reguláciu vo večerných hodinách a zjednotiť časy spoplatnenia v Petržalke," spresnil magistrát.



PAAS, ktorú bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál. V tomto roku pribudla zóna Centrum - Panenská v Starom Meste. Naplánované je tiež rozšírenie PAAS aj do iných bratislavských mestských častí.