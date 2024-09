Regulované parkovanie v Ružomberku sa dotkne ďalších piatich ulíc

Ružomberok 27. septembra (TASR) - Do regulovaného parkovania v Ružomberku doplnili ďalších päť ulíc. Týka sa to zóny č. 5, do ktorej priradili ulice Veľký Polík, Jarná, Kukučínova, Športová a Vajanského. Doplnenie schválili ružomberskí mestskí poslanci na zasadnutí v tomto týždni.



Poslanecký zbor zároveň odsúhlasil novú dobu spoplatnenia v zóne č. 5. Tá sa mení z doterajšieho "pondelok až nedeľa" na "pondelok až piatok". Víkend po novom ostane neregulovaný.



Na základe pripomienok a opráv sa vo všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta mení aj situácia v súvislosti s parkovacími kartami. "Po novom sa parkovacie oprávnenie vyplývajúce z parkovacej karty vzťahuje iba na vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom a je neprenosné. Na jedno evidenčné číslo vozidla môže byť vydaná len jedna parkovacia karta," vysvetlil hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Zmeny, ktoré prijalo ružomberské zastupiteľstvo, nadobudnú účinnosť 10. októbra 2024.