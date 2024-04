Regulované parkovanie v Žiline rozšíria aj na sídliská

Žilina 19. apríla (TASR) - Po zavedení regulácie statickej dopravy v centre Žiliny radnica rozširuje parkovaciu politiku aj na sídliská. Prvým sídliskom so zavedeným regulovaným parkovaním bude Hájik. Žilinčania získajú na základe zakúpenej rezidentskej parkovacej karty oprávnenie parkovať v rezidentskej zóne počas celého roka. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová zo žilinskej radnice.



"Dôvodom, prečo začíname s regulovaním parkovania práve na Hájiku, je, že tu evidujeme najviac áut na počet parkovacích miest a v porovnaní s ostatnými časťami je kapacita výrazne prekročená," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. Zdôraznil, že zavedenie tohto systému prinesie zlepšenie podmienok pre obyvateľov a vnesie pravidlá do tých lokalít, kde sa parkovalo aj na úkor zelene.



Regulované parkovanie počíta s vytvorením rezidentských zón, ktoré zvýhodňujú obyvateľov mesta s trvalým pobytom. Cieľom politiky je vylúčenie vozidiel, ktoré v zóne parkujú navyše. Podľa Ondrášovej ide prevažne o dlhodobo odstavené vozidlá či vozidlá nerezidentov, ktorí nemajú vzťah k sídlisku a neplatia mestu žiadne poplatky. Žilinčania získajú na základe zakúpenej rezidentskej parkovacej karty oprávnenie parkovať v uvedených zónach. Pre ostatných bude k dispozícii abonentská karta.



Na sídlisku Hájik radnica v uplynulom období zmonitorovala dopravnú situáciu a analyzovali možnosti navýšenia parkovacej kapacity. Výsledkom bolo doplnenie 87 parkovacích miest na uliciach Dadanova, Petzvalova, Kempelenova a na Ulici Korzo. Aktuálne pripravujú aj parkovisko na M. Bela s kapacitou 93 parkovacích miest. Projekt v najbližších týždňoch získa právoplatné územné rozhodnutie.



Vlani takýto parkovací systém zaviedli do centra mesta. Tam už boli obyvatelia na obdobný rezidentský systém zvyknutí. "Treba si uvedomiť, že mesto patrí ľuďom, má prioritne slúžiť im a nie autám. Neustále sa snažíme o vytvorenie zelenšieho a ekologickejšieho mesta, propagujeme alternatívne formy dopravy, a práve regulácia parkovania je ďalším zo spôsobov, ako znížiť negatívne dosahy motorovej dopravy v Žiline," doplnil Fiabáne.



V najbližších týždňoch samospráva pripravuje pre obyvateľov prezentáciu nastavovaného systému na sídlisku Hájik. Do júnového mestského zastupiteľstva smeruje všeobecne záväzne nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta.