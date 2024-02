Regulovanie vjazdu áut do historického centra Bratislavy má byť novšie

Bratislava 19. februára (TASR) - Regulovanie vjazdu vozidiel do historickej časti Bratislavy by malo byť modernejšie. Mestská časť Staré Mesto plánuje v lete spustiť nový inteligentný systém manažovania vstupov. Výsledkom má byť prísnejšia regulácia vjazdov a zotrvaní vozidiel v historickej časti mesta či zjednodušenie procesov výberu dane. Dôvodom je nielen bezpečnosť návštevníkov pešej zóny, ale tiež časté a nákladné opravy zničenej dlažby.



"Súčasný systém nie je automatizovaný a nezvláda nápor v rannej zásobovacej špičke. Rovnako nám neposkytuje dostatočné dáta, ktoré na upravovanie pravidiel vjazdov a bezpečnosť v pešej zóne potrebujeme," uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



O povolenie na vjazd žiadajú v súčasnosti občania aj firmy priamo na miestnom úrade, v Centre služieb občanom. Záujemca vyplní papierovú žiadosť a neskôr zaplatí mestskej časti daň za vjazd, ktorá je platná podľa aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Pracovníčky centra zapíšu evidenčné číslo vozidla (EČV) do systému, ktorý zdieľajú s mestskou políciou. Tá autá vpúšťa po manuálnom overení EČV prostredníctvom kamerového systému a následným spustením pilomatov. Nachádzajú sa na troch určených miestach vjazdov, a to na Židovskej a Klobučníckej ulici a Hviezdoslavovom námestí.



Po novom by mal byť systém automatizovaný a inteligentný. Mal by ovládať semafory, kamery na rozpoznávanie EČV, náhľadové kamery, výsuvné hydraulické stĺpiky či informačné LED tabule. Pre obyvateľov by malo byť podľa samosprávy dostupné intuitívne webové rozhranie, ktoré bude prispôsobené aj pre mobilné telefóny vrátane možnosti priloženia požadovaných dokumentov ich odfotografovaním či naskenovaním.



"Všetko tak, aby mohli podať žiadosť o vydanie povolení na vjazd do historického centra z pohodlia domova," poznamenala Gubková s tým, že pre starších obyvateľov zostane dostupná možnosť vybaviť si povolenie vjazdu osobne na miestnom úrade.



Aktuálnu výšku sadzby miestnej dane za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta určuje VZN, ktoré schválili miestni poslanci vlani v decembri. Účinnosť nadobudlo 1. januára 2024.