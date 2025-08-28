< sekcia Regióny
Rehabilitačné pracovisko v stredisku v Stupave ukončuje činnosť
Autor TASR
Bratislava/Stupava 28. augusta (TASR) - Pracovisko rehabilitácie a fyzioterapie v zdravotnom stredisku v Stupave k 1. septembru končí. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Stupava, odvoláva sa na oznámenie, ktoré vo štvrtok dostalo od Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia.
„Zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje rehabilitačné služby v prenajatých priestoroch mesta, oznámilo ukončenie činnosti z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie v sektore zdravotníctva,“ priblížila samospráva.
V súvislosti s významom rehabilitačných služieb pre svojich obyvateľov už mesto kontaktovalo Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako vecne príslušný orgán v oblasti zdravotnej starostlivosti. „Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia bude naďalej poskytovať rehabilitačné služby vo svojom sídle na Námestí SNP v Bratislave,“ upozornilo mesto.
