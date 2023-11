Rehabilitačné stredisko Samária oslavuje 25. výročie založenia

Bratislava 10. novembra (TASR) - Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko (DSS a RS) Samária v Bratislave, ktoré sa stará o ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, oslavuje 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti organizuje vo štvrtok (16. 11.) podujatie v Dome kultúry (DK) Ružinov.



"Chceme, aby ľudia na Slovensku, ľudia so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, mali veľa podpornej siete a možností ambulantnej formy pomoci. Chceme poukázať na problémy a nedostatok starostlivosti pre ľudí s duševným ochorením. Aby sa šírila osveta," približuje vedúci charitného zariadenia Karol Vlasák.



Bratislavská arcidiecézna charita zároveň vydáva brožúru s názvom Schizofréniou život nekončí. Určená je pre odbornú aj laickú verejnosť. Odborný tím zariadenia v nej zdieľa svoje poznatky a spôsoby práce ľuďom so skúsenosťou so schizofréniou.



Samária bola otvorená ako denný stacionár pre mladých ľudí s duševnými poruchami 11. mája 1998. Dnes sa charitní zamestnanci venujú ambulantnou formou ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením trpiacim prevažne schizofréniou. Patrí medzi hŕstku zariadení takéhoto typu na Slovensku. Multidisciplinárny tím (psychológ, sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie a dobrovoľníci) klientov sprevádza pri zvládaní každodenných životných situácií, ktorými si prechádzajú. Prepája tiež rodinu i priateľov človeka so skúsenosťou s duševným ochorením.