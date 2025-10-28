< sekcia Regióny
Rekonštrukcia 60-ročného mosta v Kotešovej stála necelých 275.000 eur
Viac ako šesťdesiatročný most v Kotešovej bol doteraz zaradený do šiesteho stavebno-technického stupňa s hodnotením veľmi zlý.
Autor TASR
Kotešová 28. októbra (TASR) - Štyri mesiace trvali stavebné práce na rekonštrukcii mosta ponad potok Rovnianka na ceste II/507 v obci Kotešová (okres Bytča). Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na rekonštrukciu vynaložil približne 275.000 eur. Po utorkovom prevzatí stavby o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
„Je to most na ceste II/507, v ktorého blízkosti je aj križovatka prepájajúca Horné Kysuce s Bytčianskom. Pri začatí výstavby diaľnice D3, ktorá sa intenzívne očakáva už na jar, to bude slúžiť ako obchádzková trasa smerom od Čadce,“ priblížila Jurinová. Doplnila, že vo fáze inžinierskych príprav je aj ďalšia investícia, a to zmena spomínanej križovatky na kruhovú.
„Nosná konštrukcia mosta bola narušená zatekaním, a to predovšetkým v krajných častiach. Poškodené boli aj rímsy mosta a oceľové zábradlia boli skorodované. Z toho dôvodu bola vybudovaná nová spriahajúca doska, izolácie a konštrukčné vrstvy vozovky. Zároveň boli vybudované chodníkové rímsy a osadené zábradlie. Spodná vrstva bola reprofilovaná a ošetrená ochranným náterom,“ doplnila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Viac ako šesťdesiatročný most v Kotešovej bol doteraz zaradený do šiesteho stavebno-technického stupňa s hodnotením veľmi zlý. „Na území nášho kraja je v zlom a vo veľmi zlom stave spolu 168 mostných objektov, z toho 45 vo veľmi zlom stave a 123 v zlom stave. Predpokladaná hodnota investície na ich rekonštrukciu je vyše 100 miliónov eur,“ poznamenala Tisoňová.
Predsedníčka ŽSK pripomenula, že od roku 2018 krajská samospráva zrekonštruovala už 95 mostov. „V tomto roku realizujeme opravy aj ďalších mostov, napríklad ponad rieku Rajčianka v Žiline, ponad železničnú trať v obci Bešeňová, cez potok Petrovička vo Veľkej Bytči, v Štiavniku, Dúbrave, Liptovskom Hrádku, na zjazde z kruhového objazdu do mesta Liptovský Mikuláš, v Slovenskom Pravne či v Zázrivej. Celkovo hodnota týchto investícií presiahne 2,9 milióna eur,“ dodala Jurinová.
