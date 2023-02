VIDEO: Rekonštrukcia Angels arény v Košiciach je tesne pred dokončením

Košice 8. februára (TASR) - Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Angels aréna v Košiciach je tesne pred dokončením. Projekt by tak mal byť hotový o niekoľko mesiacov skôr, ako sa predpokladalo. Informoval o tom primátor mesta Jaroslav Polaček na stredajšom kontrolnom dni.povedal.Zhotoviteľ prevzal stavenisko vlani koncom februára, práce mali byť podľa pôvodných plánov hotové do konca augusta tohto roka. Podľa generálneho projektanta Radoslava Levčíka aktuálne realizujú ukončovacie práce na obvodových mantineloch, palubovke a zábradlí.dodal. Najväčšie komplikácie zaznamenali v rámci bočných tribún, po ich odkrytí museli vykonať práce navyše.Rekonštrukcia a modernizácia Angels arény by mala stáť približne 3,1 milióna eur. Oproti pôvodne vysúťaženej cene je to viac o 450.000 eur. Náklady hradí mesto Košice a sumou 1,25 milióna eur prispel aj Fond na podporu športu.doplnil primátor.Budova bývalej jazdiarne má 120 rokov a je národnou kultúrnou pamiatkou. Obnovou sa podľa magistrátu priblížila svojej pôvodnej podobe.