Rekonštrukcia Angels arény je v záverečnej fáze

Košice 22. marca (TASR) - Rekonštrukcia Angels arény sa dostala do záverečnej fázy. Mesto Košice a zhotoviteľ začali v utorok (21. 3.) preberacie konanie. Ak nenastanú žiadne problémy, športové kluby budú môcť vynovenú halu využívať na svoje zápasy a tréningy už počas tohto leta. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



"Po spustení kolaudačného konania budeme musieť halu pripraviť na užívanie a popri tom získať povolenia napríklad od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Je pred nami ešte niekoľko týždňov príprav, aby sme mohli halu vybaviť všetkým potrebným a spustiť do užívania. Musíme schváliť aj prevádzkový poriadok," spresnil primátor Jaroslav Polaček. Mesto chce zrevitalizovať aj okolie športovej haly. Verí, že sa to podarí najneskôr na budúci rok.



Vynovená Angels aréna by mala poskytnúť veľmi dobré podmienky na športové tréningy a súťaže. Slúžiť by mala aj na kultúrno-spoločenské akcie. Ako uviedol vedúci oddelenia športu a mládeže Mário Švec, tento športový stánok treba vnímať ako viacúčelovú multifunkčnú športovú halu, kde sa počas rekonštrukcie zvýšila aj kapacita jej zázemia a šatňové priestory. "Na novej palubovke sú nakreslené čiary pre päť základných športov, čo nám vyplýva zo zmluvy s Fondom na podporu športu. Okrem basketbalu, na ktorý sme boli v tejto hale zvyknutí, by sa tu mali hrať volejbal, florbal, futsal či hádzaná. Halu budú využívať aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mládežnícke kluby," skonštatoval.



So stavebnými prácami začali vlani vo februári. Pôvodný termín dokončenia rekonštrukcie na základe zmluvy bol august 2023.



Rekonštrukcia stála celkovo 3,1 milióna eur. Na jej výstavbu získalo mesto dotáciu z Fondu na podporu športu v sume 1,25 milióna eur. Zvyšok bol financovaný z mestského rozpočtu.