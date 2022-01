Rekonštrukcia atletického areálu v Lučenci má byť dokončená do leta

Lučenec 14. januára (TASR) – Rekonštrukcia atletického areálu pri Základnej škole Ladislava Novomeského v Lučenci napreduje, aktuálne sa odstraňuje opotrebovaná tartanová dráha. Na svojom oficiálnom webe o tom informovala samospráva.



Práce na rekonštrukcii atletického areálu odštartovali koncom minulého roka, projekt počíta s úpravou športového areálu i jeho okolia. Atletická dráha sa bude rekonštruovať po 14 rokoch od kolaudácie, počas ktorých sa dostala do havarijného a nevyhovujúceho stavu.



Rekonštrukcia atletického areálu má mestu priniesť vynovený 300-metrový ovál so štyrmi dráhami a povrchom s certifikátom Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Prebudovať sa má i sektor skoku do diaľky a výšky. Celý areál má spĺňať požiadavky na organizovanie mládežníckych súťaží atletických disciplín.



"Chceme vytvoriť pre deti, mládež a verejnosť podmienky na športovanie v bezpečnom a atraktívnom prostredí pod odborným vedením v atletike. Budeme riešiť so zhotoviteľom stavby, aby bol náš nový atletický štadión dobudovaný do začiatku júna, aby mohli športovci v letných mesiacoch už trénovať na novej bežeckej dráhe," uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



Celkový rozpočet rekonštrukcie atletického areálu prevyšuje sumu 415.000 eur, z ktorých 120.000 eur predstavuje dotácia Slovenského atletického zväzu. Vysúťaženým zhotoviteľom prestavby je firma Sport Nitra.