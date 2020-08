Obnova Bratislavského hradu odkryla unikátny archeologický nález

Na snímke riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre Matej Ruttkay počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke archeológ Marián Samuel počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke archeologické nálezy nájdené počas rekonštrukcie Severných hradieb počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 6. augusta (TASR) – Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Kancelária Národnej rady (NR) SR bude musieť nález chrániť a prezentovať priamo na mieste odkrytých nálezových miest. Pamiatka by mohla byť zreštaurovaná do roku 2023 a nálezy by mohli byť verejnosti sprístupnené v roku 2023.Ako priblížil riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay, v areáli hradu realizujú záchranné archeologické výskumy už od roku 2015. Spolu s archeológom Mariánom Samuelom zdôraznili, že zachovaná drevozemná hradba patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe a je vhodná aj na prezentáciu.Pre TASR vysvetlili, že hradba pravdepodobne ešte v 11. storočí zhorela a jej mohutná viacmetrová deštrukcia zásadne zmenila ráz terénu a vytvorila dnešný reliéf hradného kopca.komentoval Ruttkay. Zachované drevené opevnenia možno podľa archeológov vidieť v Poľsku, kde sa drevo zachovalo pod úrovňou spodnej vody.Priblížili, že v období 11. storočia nebola Bratislava oveľa väčšia ako Hainburg, určite rozsiahlejšou bola v tomto období Nitra. Bratislava bola podľa archeológov v tomto čase významným župným uhorským centrom. Na hrade musela podľa ich slov sídliť významná vojenská posádka a istý čas aj posádka poľského vládcu Boleslava Chrabrého, ktorý toto územie na istý čas obsadil. Drevozemný val z dubového dreva bol na Slovensku prvým príkladom konzervácie zuhoľnateného dubového dreva.Dodali, že výskumy potvrdili výnimočnosť tejto strategickej vyvýšeniny nad Dunajom. Cenia si tiež snahu NR SR o prezentáciu zachovaných nálezov a podporujú zvolanie medzinárodnej odbornej komisie na potvrdenie unikátneho významu.