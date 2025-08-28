< sekcia Regióny
Rekonštrukcia budov Prešovskej univerzity má priniesť úsporu energií
Komplex budov Prešovskej univerzity s plochou viac ako 24.000 štvorcových metrov prechádza po štyroch desaťročiach rozsiahlymi obnovovacími prácami.
Autor TASR
Prešov 28. augusta (TASR) - Prešovská univerzita od prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie budov očakáva až 60-percentné zníženie energetickej náročnosti. Ako pre TASR uviedol prorektor pre stratégiu a marketing Prešovskej univerzity Peter Adamišin, ide doposiaľ o najväčšiu jednorazovú investíciu v histórii univerzity. Desať miliónov eur pochádza z plánu obnovy, ďalšie financie investuje aj samotná univerzita.
„Primárnym cieľom bolo zabezpečiť, aby táto budova, ktorá má viac ako 40 rokov, dokázala efektívne fungovať ďalšie desaťročia. To znamená zabezpečiť kompletnú obnovu tejto budovy a zároveň sa pokúsiť v maximálne možnej miere zvýšiť jej energetickú efektívnosť,“ uviedol Adamišin.
Na stavbe denne pracuje 50 až 70 ľudí. „Máme hotových približne 70 percent stavby, no ostáva nám najväčší objekt - objekt A, kde je potrebná kompletná výmena okien, fasády, osvetlenia aj vykurovania,“ spresnil zástupca generálneho dodávateľa Matúš Tkáč.
Komplex budov Prešovskej univerzity s plochou viac ako 24.000 štvorcových metrov prechádza po štyroch desaťročiach rozsiahlymi obnovovacími prácami. Obnova univerzitného areálu zahŕňa výmenu pôvodného hliníkového plášťa za novú fasádu, modernizáciu vykurovacieho systému a vzduchotechniky, ako aj rozsiahle zateplenie. Na strechách budov pribudnú fotovoltické panely, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti. Súčasťou obnovy je aj inštalácia nových výťahov.
Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené na jar 2026. Práce však pokračujú podľa harmonogramu a prebiehať budú aj počas nasledujúceho akademického roka. V častiach, kde prebiehajú práce a môže byť zvýšená hlučnosť či prašnosť môže byť výučba v zmenenom režime. „Darí sa nám vždy dohodnúť so zhotoviteľom a v špeciálnych prípadoch vieme zmierniť intenzitu prác alebo výučbu presunúť do iných častí objektu, napríklad do už zrekonštruovaných priestorov,“ uzavrel Adamišin.
