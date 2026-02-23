< sekcia Regióny
Rekonštrukcia časti strechy koniarne v Hlohovci je dokončená
Autor TASR
Hlohovec 23. februára (TASR) - Rekonštrukcia časti strechy historickej koniarne v areáli Hlohovského zámku je dokončená. Predmetom realizácie boli stavebné práce súvisiace s obnovou existujúcej strešnej konštrukcie objektu v rozsahu od garáží po prvý požiarny múr. Informovalo o tom mesto Hlohovec.
„Pôvodná strešná krytina z keramických škridiel bola demontovaná a nahradená novou keramickou krytinou. Súčasťou prác bola aj sanácia krovu vrátane výmeny poškodených drevených prvkov,“ priblížilo mesto. Korunné murivo je doplnené a stabilizované plnými pálenými tehlami. Zrealizovala sa aj oprava okrajov štítovej steny vrátane domurovania „záklenkov“ nad oknami a doplnenia muriva v mieste pôvodného okna.
Vymenené boli klampiarske prvky, osadené nové dažďové žľaby a zvody, ktoré zabezpečujú odvodnenie strechy. Nová kanalizačná prípojka je ukončená revíznou šachtou na pozemku investora. Pôvodnú sústavu bleskozvodu nahradil nový vonkajší systém ochrany pred bleskom. Celková cena diela je 269.128,77 eura s DPH, z toho 40.000 eur tvorí dotácia z rezortu kultúry.
Historická koniareň pôvodne slúžila na ustajnenie koní a dotvára hospodársky areál, ktorý patril k Hlohovskému zámku. Predná časť budovy pochádza zo 17. storočia a zadná časť z 18. storočia.
Do budúcnosti mesto plánuje pokračovať v oprave strechy aj v strednej časti objektu. „Najbližším krokom bude rekultivácia priestoru pred koniarňou, keďže súčasné klimatické podmienky neumožnili realizáciu výsadby trávnika,“ dodala radnica.
