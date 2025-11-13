< sekcia Regióny
Rekonštrukcia cesty II/520 v Starej Bystrici stála 1,1 milióna eur

Autor TASR
Stará Bystrica 13. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizoval viac ako štvorkilometrový úsek cesty II/520 v Starej Bystrici. Na investíciu za viac ako 1,1 milióna eur využila krajská samospráva financie z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Rekonštrukcia nadviazala na investíciu z roku 2023, keď ŽSK zrealizoval stavebné úpravy iných úsekov cesty II/520 v časti Nová Bystrica za viac ako dva milióny eur. „Rekonštrukcia zahŕňala zosilnenie a modernizáciu telesa cesty pokládkou novej ložnej vrstvy vozovky a výmenu zdegradovanej obrusnej vrstvy,“ priblížila Lacová.
V rámci projektu boli vymenené aj oceľové zvodidlá v celkovej dĺžke 2090 metrov, pribudli nové záchytné zábradlia a zábradelné zvodidlá na mostoch. „Obnovených bolo 11 rúrových priepustov a dva mostné objekty. Súčasťou prác bolo aj prečistenie a prehĺbenie cestných priekop a úprava krajníc pre lepší odtok povrchových vôd z vozovky,“ doplnila Lacová.
Zmluvný termín rekonštrukcie sa dodávateľovi podarilo skrátiť o dva mesiace. „Ide o frekventovaný úsek cesty s priemernou ročnou intenzitou dopravy 5200 vozidiel za 24 hodín. Tento úsek je dôležitou spojnicou Oravy, Kysúc a krajského mesta Žilina, preto sme radi, že sa ju podarilo zrekonštruovať v takomto rozsahu a v predstihu voči zmluvnému termínu,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
