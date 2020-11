Rekonštrukcia cesty na Ľubovniansky hrad stála takmer 360.000 eur

Stará Ľubovňa 25. novembra (TASR) – Do rekonštrukcie cesty k hradu Ľubovňa investoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) 359.000 eur. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, stavebné práce na viac ako 1,5-kilometrovom úseku trvali tri mesiace. Do užívania ju odovzdali v stredu.



Cestári Správy a údržby ciest (SÚC) PSK od polovice augusta vyfrézovali kryt vozovky, zrealizovali výmenu jej celej konštrukcie vrátane úpravy podložia a urobili výškovú úpravu uličných vpustov poklopov.



"Okrem toho zrealizovali hĺbkové odvodnenie mimo vozovky. Taktiež vyrovnali povrch krytov asfaltovým betónom, zabezpečili pokládku obrusnej vrstvy asfaltovým betónom, vymenili poškodené obrubníky, zrekonštruovali poškodený priepust, osadili nové oceľové zábradlie a doplnili vodorovné dopravné značenie," priblížila Jeleňová.



Keďže na hrad každoročne prichádza niekoľko tisíc turistov, ide podľa nej o veľmi vyťaženú komunikáciu. "Do cesty sa neinvestovalo viac ako 11 rokov, komunikácia bola v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Preto bola rekonštrukcia predmetnej cesty z hľadiska zvýšenia bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a zvýšenia komfortu pre vodičov nevyhnutná," uviedla Jeleňová.



Ako povedala, hrad Ľubovňa počas tohtoročnej sezóny zaznamenal napriek pandémii nového koronavírusu až 40-percentný nárast návštevnosti oproti roku 2019.