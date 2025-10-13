Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

Oprava cesty na sídlisku Prednádražie v Trnave ide do ďalšej etapy

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie na vyše dvojkilometrovom úseku od úradu práce až po koniec Šafárikovej.

Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - Rekonštrukcia cesty na trnavskom sídlisku Prednádražie ide do ďalšej etapy. K uzávere na Čajkovského ulici sa od utorka (14. 10.) pripojí ďalší úsek miestnej cesty od križovatky s Mozartovou po Ulicu Ludvika van Beethovena a tiež jej časť. Informovalo o tom mesto Trnava na svojom webe.

Obchádzková trasa bude vedená prenosným dopravným značením cez Ulicu J. G. Tajovského a Botanickú,“ priblížila samospráva s tým, že uzatvorené úseky ostanú sprístupnené a prejazdné pre autobusy mestskej hromadnej dopravy. Rekonštrukčné práce potrvajú do nedele 30. novembra.

Vďaka rekonštrukcii uličného priestoru a implementácii prvkov udržateľnej mobility sa aj v týchto úsekoch vymení povrch vozovky, po oboch stranách cesty pribudnú ochranné pruhy pre cyklistov, prvky na upokojenie dopravy a chodci s cyklistami budú mať zabezpečený bezbariérový prechod cez vozovku,“ doplnila samospráva.

Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie na vyše dvojkilometrovom úseku od úradu práce až po koniec Šafárikovej.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025