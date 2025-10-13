< sekcia Regióny
Oprava cesty na sídlisku Prednádražie v Trnave ide do ďalšej etapy
Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie na vyše dvojkilometrovom úseku od úradu práce až po koniec Šafárikovej.
Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - Rekonštrukcia cesty na trnavskom sídlisku Prednádražie ide do ďalšej etapy. K uzávere na Čajkovského ulici sa od utorka (14. 10.) pripojí ďalší úsek miestnej cesty od križovatky s Mozartovou po Ulicu Ludvika van Beethovena a tiež jej časť. Informovalo o tom mesto Trnava na svojom webe.
„Obchádzková trasa bude vedená prenosným dopravným značením cez Ulicu J. G. Tajovského a Botanickú,“ priblížila samospráva s tým, že uzatvorené úseky ostanú sprístupnené a prejazdné pre autobusy mestskej hromadnej dopravy. Rekonštrukčné práce potrvajú do nedele 30. novembra.
„Vďaka rekonštrukcii uličného priestoru a implementácii prvkov udržateľnej mobility sa aj v týchto úsekoch vymení povrch vozovky, po oboch stranách cesty pribudnú ochranné pruhy pre cyklistov, prvky na upokojenie dopravy a chodci s cyklistami budú mať zabezpečený bezbariérový prechod cez vozovku,“ doplnila samospráva.
Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie na vyše dvojkilometrovom úseku od úradu práce až po koniec Šafárikovej.
„Obchádzková trasa bude vedená prenosným dopravným značením cez Ulicu J. G. Tajovského a Botanickú,“ priblížila samospráva s tým, že uzatvorené úseky ostanú sprístupnené a prejazdné pre autobusy mestskej hromadnej dopravy. Rekonštrukčné práce potrvajú do nedele 30. novembra.
„Vďaka rekonštrukcii uličného priestoru a implementácii prvkov udržateľnej mobility sa aj v týchto úsekoch vymení povrch vozovky, po oboch stranách cesty pribudnú ochranné pruhy pre cyklistov, prvky na upokojenie dopravy a chodci s cyklistami budú mať zabezpečený bezbariérový prechod cez vozovku,“ doplnila samospráva.
Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie na vyše dvojkilometrovom úseku od úradu práce až po koniec Šafárikovej.