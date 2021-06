Rekonštrukcia cesty pri Lipanoch si vyžiada dopravné obmedzenia

Košice/Sabinov 25. júna (TASR) – Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie úseku na ceste prvej triedy I/68, ktorá spája Lipany a Sabinov, sa vodiči musia pripraviť na čiastočné dopravné obmedzenia. Potrvajú predbežne do 5. júla. Opravu vozovky realizuje spoločnosť Eurovia SK v rámci projektu Slovenskej správy ciest. TASR o tom informovala PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.



V úvodnej fáze opravy sa robilo frézovanie povrchu vozovky, od pondelka (28. 6.) sa začne s pokládkou asfaltobetónov a nasledovať bude spevnenie krajníc pomocou štrkodrvy.



"Rekonštrukcia vozovky I/68 na dva a pol kilometrovom úseku medzi mestom Lipany a obcou Červenica pri Sabinove bude od pondelka do štvrtka (1. 7.) realizovaná v popoludňajších, večerných a nočných hodinách medzi 17.00 h a 4.00 h. Takto vychádzame v ústrety vodičom, aby sme ich počas pracovných dní obmedzovali čo najmenej a premávka ostala čo najviac plynulá. V sobotu a nedeľu budú práce pokračovať cez deň od 6.00 h do 18.00 h," uviedla Tančáková.



S opravou cesty súvisia aj dopravné obmedzenia, preto bude premávka riadená pomocou regulovčíkov a maximálna povolená rýchlosť bude v rekonštruovanom úseku znížená z pôvodných 90 kilometrov za hodinu na 50 kilometrov za hodinu.



"Pôvodná vozovka nespĺňala požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka obnoveniu povrchu komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak cestu budú môcť využívať niekoľko ďalších rokov vo vysokom komforte a určite ocenia, že budú jazdiť po novej, kvalitnej a bezpečnej vozovke," vysvetlila Tančáková.