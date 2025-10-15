< sekcia Regióny
Rekonštrukcia cesty v okrese Senica zlepší prístup k hradu Branč
Začala sa rekonštrukcia cesty tretej triedy v obci Podbranč (okres Senica).
Autor TASR
Podbranč 15. októbra (TASR) - Začala sa rekonštrukcia cesty tretej triedy v obci Podbranč (okres Senica). Oprava sa týka viac ako trojkilometrového úseku medzi časťami obce Majeríčky a Podzámok. Práce majú byť dokončené ešte tento rok. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Začali sme s ďalšou užitočnou rekonštrukciou regionálnej cesty na Záhorí. Opravíme až trojkilometrový úsek vedúci smerom k hradu Branč. Okrem domácich tak poslúži aj návštevníkom tejto historickej dominanty,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Zhotoviteľom prác pre Správu a údržbu ciest TTSK je spoločnosť Colas Slovakia, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške takmer 1,1 milióna eur. Projekt nadväzuje na ukončenú rekonštrukciu 3,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi obcou Podbranč a mestom Myjava, ktorú kraj financoval z eurofondov.
„Začali sme s ďalšou užitočnou rekonštrukciou regionálnej cesty na Záhorí. Opravíme až trojkilometrový úsek vedúci smerom k hradu Branč. Okrem domácich tak poslúži aj návštevníkom tejto historickej dominanty,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Zhotoviteľom prác pre Správu a údržbu ciest TTSK je spoločnosť Colas Slovakia, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške takmer 1,1 milióna eur. Projekt nadväzuje na ukončenú rekonštrukciu 3,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi obcou Podbranč a mestom Myjava, ktorú kraj financoval z eurofondov.