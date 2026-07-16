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Rekonštrukcia cesty v Pezinku prinesie v auguste dopravné obmedzenia
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Porr. Prvý úsek od Tehelnej ulice po križovatku s Viničianskou ulicou sa bude asfaltovať približne od 10. augusta.
Autor TASR
Pezinok 16. júla (TASR) - V auguste bude pokračovať rekonštrukcia regionálnej cesty II/502 od Tehelnej ulice pri cintoríne až po napojenie na Malackú cestu v Pezinku. Najvýraznejšie dopravné obmedzenia sa očakávajú od 17. do 20. augusta, keď bude časť cesty prejazdná iba jednosmerne v smere od Vinosadov a Modry do Pezinka. Rekonštrukcia cesty v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nadviaže na úsek obnovený v predchádzajúcej etape približne pred dvoma rokmi.
Koncom júla zhotoviteľ vyčistí krajnice a od 3. augusta začne s frézovaním pôvodného povrchu vozovky. Následné asfaltovanie bude rozdelené do viacerých etáp. „Vodičov prosím o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj pokynov pracovníkov v teréne. Chcem poďakovať BSK, že sa pustil do opravy tejto najfrekventovanejšej pezinskej cestnej tepny,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Porr. Prvý úsek od Tehelnej ulice po križovatku s Viničianskou ulicou sa bude asfaltovať približne od 10. augusta. „Počas prác sa dočasne zmení organizácia dopravy na Slnečnej a Dobšinského ulici. Obe ulice budú v smere k ceste II/502 a cintorínu slepé, pričom vjazd a výjazd bude možný zo strany Šenkvickej a Trnavskej ulice. Pre tranzitnú dopravu bude prioritne využívaná Mýtna ulica,“ priblížil vedúci referátu komunikácie Mestského úradu Pezinok Michal Lukáč s tým, že jednotlivé časti rekonštruovaného úseku zostanú podľa postupu prác prejazdné v regulovanom režime.
Následne sa bude asfaltovať druhý úsek od križovatky s Viničianskou ulicou po kruhový objazd na Šenkvickej ceste. Doprava bude vedená podľa dočasného dopravného značenia a usmerňovaná pracovníkmi zhotoviteľa. „Cesta II/502 bude v tomto úseku prejazdná jednosmerne v smere od Vinosadov a Modry do Pezinka. V opačnom smere bude doprava na Vinosady a Modru odklonená cez Cajlanskú ulicu s napojením na cestu II/503 - Malackú cestu. Vozidlá smerujúce na Modru budú môcť využiť aj trasu cez ulicu Dr. Bokesa,“ dodal.
Poslednou etapou bude rekonštrukcia kruhového objazdu na Šenkvickej ceste. „Počas prác budú obmedzené jednotlivé vetvy kruhového objazdu, najmä v smere k STK JP Control, na Šenkvice a do Šenkvickej ulice. Prejazd v smere Pezinok a Vinosady - Modra zostane zachovaný, doprava však bude regulovaná pracovníkmi v teréne. Plán organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia je momentálne v schvaľovacom procese. Po jeho definitívnom odsúhlasení mesto Pezinok zverejní podrobné dopravné riešenie vrátane obchádzkových trás,“ ozrejmil Lukáč.
Harmonogram sa môže upraviť v závislosti od počasia, postupu stavebných prác a priebehu schvaľovania dopravného značenia. Zo zmluvy o dielo medzi BSK a spoločnosťou Porr, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, vyplýva, že celková cena diela dosiahne vyše 810.000 eur s DPH.
Koncom júla zhotoviteľ vyčistí krajnice a od 3. augusta začne s frézovaním pôvodného povrchu vozovky. Následné asfaltovanie bude rozdelené do viacerých etáp. „Vodičov prosím o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj pokynov pracovníkov v teréne. Chcem poďakovať BSK, že sa pustil do opravy tejto najfrekventovanejšej pezinskej cestnej tepny,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Porr. Prvý úsek od Tehelnej ulice po križovatku s Viničianskou ulicou sa bude asfaltovať približne od 10. augusta. „Počas prác sa dočasne zmení organizácia dopravy na Slnečnej a Dobšinského ulici. Obe ulice budú v smere k ceste II/502 a cintorínu slepé, pričom vjazd a výjazd bude možný zo strany Šenkvickej a Trnavskej ulice. Pre tranzitnú dopravu bude prioritne využívaná Mýtna ulica,“ priblížil vedúci referátu komunikácie Mestského úradu Pezinok Michal Lukáč s tým, že jednotlivé časti rekonštruovaného úseku zostanú podľa postupu prác prejazdné v regulovanom režime.
Následne sa bude asfaltovať druhý úsek od križovatky s Viničianskou ulicou po kruhový objazd na Šenkvickej ceste. Doprava bude vedená podľa dočasného dopravného značenia a usmerňovaná pracovníkmi zhotoviteľa. „Cesta II/502 bude v tomto úseku prejazdná jednosmerne v smere od Vinosadov a Modry do Pezinka. V opačnom smere bude doprava na Vinosady a Modru odklonená cez Cajlanskú ulicu s napojením na cestu II/503 - Malackú cestu. Vozidlá smerujúce na Modru budú môcť využiť aj trasu cez ulicu Dr. Bokesa,“ dodal.
Poslednou etapou bude rekonštrukcia kruhového objazdu na Šenkvickej ceste. „Počas prác budú obmedzené jednotlivé vetvy kruhového objazdu, najmä v smere k STK JP Control, na Šenkvice a do Šenkvickej ulice. Prejazd v smere Pezinok a Vinosady - Modra zostane zachovaný, doprava však bude regulovaná pracovníkmi v teréne. Plán organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia je momentálne v schvaľovacom procese. Po jeho definitívnom odsúhlasení mesto Pezinok zverejní podrobné dopravné riešenie vrátane obchádzkových trás,“ ozrejmil Lukáč.
Harmonogram sa môže upraviť v závislosti od počasia, postupu stavebných prác a priebehu schvaľovania dopravného značenia. Zo zmluvy o dielo medzi BSK a spoločnosťou Porr, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, vyplýva, že celková cena diela dosiahne vyše 810.000 eur s DPH.