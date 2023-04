Rekonštrukcia cesty zo Šenkvíc do Modry a do Pezinka potrvá do júna

Bratislava 12. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v komplexných rekonštrukciách regionálnych ciest, ktoré majú vodičom priniesť vyšší komfort aj bezpečnosť. Informoval o tom predseda kraja Juraj Droba. Podľa BSK by mala nedávno začatá rekonštrukcia cesty zo Šenkvíc do Modry a do Pezinka potrvať do júna.



"Na rok 2023 má Bratislavský kraj v investičnom pláne rekonštrukcií ciest a mostov zahrnutých 23 úsekov ciest druhej a tretej triedy a šesť mostov. Celková hodnota dosiahne 23 miliónov eur," priblížil Droba.



Rekonštrukcia cesty III/1046 Modra – Šenkvice a III/1086 Šenkvice – Pezinok sa začala technológiou recyklácie za studena na mieste. "Práce sa robia súčasne na obidvoch úsekoch a doprava je jednosmerne vedená v smere Modra – Šenkvice – Pezinok," poukázala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Obchádzková trasa vedie cez Pezinok, Vinosady, Modru, Šenkvice a Vištuk.



Rekonštrukcia ciest v okolí Šenkvíc ovplyvní podľa BSK aj premávku niektorých spojov. Výluka sa týka liniek 539 a 545. "Bratislavská integrovaná doprava odporúča cestujúcim prestúpiť z vlakov na nadväzné autobusy smer Modra v Pezinku alebo využiť spoje linky 539 s odchodmi zo Šenkvíc v časoch o 14.40 h, 15.40 h, 16.40 h a 17.40 h," spresnila hovorkyňa. Doplnila, že vplyvom dlhšej obchádzkovej trasy budú spoje linky 539 premávať do Modry a následne ďalej do Častej s meškaním.