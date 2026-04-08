Rekonštrukcia Domu Maríny v B. Štiavnici by mala byť ukončená do roka
Banská Štiavnica 8. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Domu Maríny na banskoštiavnickom Radničnom námestí, ktorý v roku 2023 zasiahol rozsiahly požiar, bude ukončené do roka. Až po jej dokončení začnú podľa spoluzakladateľa Banky Lásky Igora Brossmanna s obnovou samotnej zážitkovej expozície venovanej najdlhšej ľúbostnej básni sveta - Maríne.
Brossmann pre TASR priblížil, že budova bola požiarom poškodená oveľa vážnejšie, ako sa pôvodne zdalo. Ministerstvo kultúry nariadilo podľa jeho slov komplexnú obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky (NKP) vrátane výmeny všetkých rozvodov a sietí. Budovu po požiari najprv havarijne prestrešili plachtami, neskôr ich nahradili dočasným dreveným prestrešením. Dnes už má celá budova postavenú trvalú strechu.
„Stavebné povolenia sme získali v lete 2025. Do dnešného dňa boli vykonané všetky archeologické a reštaurátorské výskumy, boli nanovo vybudované rozvody kanalizácie, vody a elektriky. Tiež celé kúrenie a vzduchotechnika. Boli vymenené okná, obnovená väčšina podláh a všetky omietky. Je zrekonštruovaná fasáda budovy,“ vymenoval Brossmann s tým, že vykonali tiež množstvo reštaurátorských prác. Zhotovili tiež nové maľované trámové stropy v troch miestnostiach uličného krídla, obnovili nástenné fresky aj pôvodné kamenné ostenia.
„Všetky práce sme vykonávali pod dohľadom krajského pamiatkového úradu. Asi 80 percent prác je už urobených, čaká nás posledných 20 percent prác. Odhadujeme, že rekonštrukcia Domu Maríny bude do roka ukončená,“ poznamenal Brossmann. Rekonštrukcia objektu si doteraz vyžiadala 3,8 milióna eur, pričom tri milióny tvorila štátna dotácia. Brossmann podotkol, že peniaze zo štátnej dotácie boli určené výhradne na obnovu budovy, ktorá je NKP a nie na obnovu samotnej expozície.
S jej obnovou začnú podľa Brossmanna až po ukončení samotnej rekonštrukcie. „Plánujeme obnoviť najobľúbenejšie časti expozície, ale tiež pripravujeme veľa nových a prekvapivých vecí, ktorých pointa je však stále tá istá. Naším poslaním bolo a aj naďalej ostáva popularizovať nádherné verše najdlhšej ľúbostnej básne sveta,“ podotkol spoluzakladateľ expozície s tým, že v minulosti za to získali napríklad prestížnu nomináciu na Európske múzeum roka. Expozíciu by podľa jeho odhadov mohli pre verejnosť otvoriť niekedy v roku 2027 alebo 2028.
