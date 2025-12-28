< sekcia Regióny
Rekonštrukcia domu smútku v Dolnom Kubíne sa blíži k záveru
Obnova sa okrem zlepšenia energetickej efektívnosti budovy zameriava aj na nové verejné toalety pre návštevníkov či lepšiu tepelnú pohodu vďaka zatepleniu.
Autor TASR
Dolný Kubín 28. decembra (TASR) - Komplexná rekonštrukcia dolnokubínskeho domu smútku na Novom cintoríne sa blíži k záveru. Vďaka priaznivému počasiu sú hotové spevnené plochy a dokončené je aj zateplenie celej budovy vrátane strechy, ktorá prešla skúškou zatopením bez zistených problémov. Slávnostné otvorenie je naplánované už v januári. Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok o tom informoval na sociálnej sieti.
„Práce v interiéri sa taktiež blížia k záveru, no pre zvýšenú vlhkosť je potrebné objekt najskôr dôkladne vysušiť. Rekonštrukciu skomplikovali vážne statické nedostatky, ktorých riešenie predĺžilo celkový čas realizácie,“ skonštatoval primátor.
Obnova sa okrem zlepšenia energetickej efektívnosti budovy zameriava aj na nové verejné toalety pre návštevníkov či lepšiu tepelnú pohodu vďaka zatepleniu. „Cieľom je skvalitnenie podmienok pre poslednú rozlúčku - nielen pre smútiacu rodinu a návštevníkov, ale aj pre tých, ktorí sa starajú o priebeh obradu,“ doplnil Prílepok.
Práce na rekonštrukcii zahŕňajú úpravu vstupu do obradnej siene zrušením zádveria a zmenu dispozície prevádzkovej časti. Súčasťou obnovy je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy a do hygienických priestorov pre verejnosť, výmena všetkých výplní otvorov a nové vnútorné rozvody inžinierskych sietí. V obradnej sieni bude elektrické podlahové vykurovanie. Ostatné priestory budú vykurované elektrickými nástennými konvektormi.
Mesto Dolný Kubín ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia.
